¿Hay movimientos de banquillos en los cuatro equipos de Castellón en Tercera Federación?

El fútbol no da tregua y la provincia ya empieza a respirar competición. Los cuatro representantes castellonenses del grupo VI de Tercera Federación han dado el pistoletazo de salida a sus respectivas pretemporadas. Con el 6 de septiembre marcado en rojo como fecha para el inicio de la Liga 2026/27, los cuerpos técnicos han diseñado una exigente hoja de ruta para llegar en las mejores condiciones físicas y tácticas a la primera jornada del campeonato.

Las oficinas de los clubes también han vivido semanas de mucha actividad para confeccionar proyectos competitivos. Las cuatro entidades presentan plantillas reforzadas y con ambición, aunque con objetivos diferentes. Las direcciones deportivas han buscado equilibrio entre experiencia, juventud y margen de crecimiento para afrontar una categoría siempre exigente.

La pretemporada servirá ahora para ensamblar las nuevas piezas, afianzar automatismos y comprobar la adaptación de los fichajes. Los amistosos permitirán a los técnicos repartir minutos, probar variantes y perfilar sus onces antes de que llegue la competición oficial. A estas altura todavía es pronto para extraer conclusiones.

Segunda temporada

A pesar de las numerosas caras nuevas sobre el césped, una de las principales fortalezas de estos proyectos está en la continuidad de sus entrenadores. Los cuatro clubes han apostado por la estabilidad para liderar la nueva campaña.

Un claro ejemplo es el Villarreal C, donde David Cifuentes cumplirá su segunda temporada al mando de un filial muy joven y prácticamente renovado. El técnico tratará de mantener el nivel del pasado curso, en el que el conjunto groguet peleó de lleno por el ascenso metiendose en play-off.

Carlos Ortí también seguirá por segundo año consecutivo al frente del CD Soneja. Los del Alto Palancia han reforzado notablemente su plantilla con la intención de consolidarse en la categoría y dar un salto cualitativo en la clasificación.

Proyectos a largo plazo

La mayor estabilidad se encuentra en Vila-real y la Plana Baixa. Miguel Ángel Muñoz afrontará su tercera temporada en el CD Roda, club en el que ya acumula 67 partidos dirigidos. Tendrá el reto de gestionar un vestuario con muchas caras nuevas sin perder la identidad construida durante los últimos cursos, donde ha estado en la zona noble.

José Manuel Descalzo. / UD LA VALL D'UIXÓ

Histórico técnico de la Vall

Por su parte, José Manuel Descalzo seguirá haciendo historia en la UD Vall de Uxó al iniciar su cuarta temporada. El técnico comenzará el curso con 94 encuentros oficiales y superará durante la campaña la barrera de los 100 partidos en el banquillo de la UDE, una cifra que refleja la confianza del club en su trabajo durante estos años.

Noticias relacionadas

De este modo, los cuatro equipos ya están rodando y adaptando a sus piezas nuevas para intentar competir lo mejor posible en una exigente Tercera Federación. n