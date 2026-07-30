Pretemporada | El Servigroup Peñíscola de Pusó define la agenda de un intenso verano

El Servigroup Peñíscola vuelve al trabajo el próximo lunes 3 de agosto para iniciar la pretemporada de cara a la preparación de la temporada 2026/27. Con Gerard Pusó asumiendo el rol de primer entrenador y Jordi Gay como segundo a su vera, el equipo compuesto por 17 jugadores realizará dos semanas de entrenamientos antes de su primer partido.

Las fechas de preparación

El calendario de partidos amistosos empezará el viernes 14 de agosto en el pabellón Juan Vizcarro (20.00 horas) midiéndose a ElPozo Murcia, vigente subcampeón de liga. El martes 18, en el mismo escenario y a la misma hora, el Peñíscola jugará otro amistoso ante el SkyUP Futsal de Ucrania.

El sábado 22 de agosto, la plantilla de Pusó tendrá otra prueba de nivel contra el Barça, en Montornès del Vallès (19.00 horas). Tras este encuentro llegarán dos partidos correspondientes a la Supercopa Comunitat; el día 26 contra El Pilar (en Valencia), y el 2 de septiembre contra el Bisontes (en Castellón), ambos en horario pendiente de confirmación.

Además, el viernes 5 de septiembre disputará el último partido de pretemporada, de nuevo en el Vizcarro y a las 20.00, contra el Catgas Energia, un rival de primera con objetivos parejos a los del Peñíscola.

El estreno en la Liga

Tras estas citas ya llegará la hora de la verdad con el inicio de la nueva Liga Prime Futsal. El Servigroup Peñíscola jugará la jornada 1 del Torneo Apertura el 12 o 13 de septiembre de visitante contra el Wanapix Zaragoza.

Pablo Muñoz. / Eloy Cerdá

Cabe recordar que la Liga estrenará formato y ya no se jugará una fase regular de 30 jornadas. Se jugarán dos de 15 (Torneo Apertura y Clausura) con un campeón cada una y un play-off final para determinar al campeón de la temporada. Asimismo, descenderán a Segunda División los equipos que menos puntos sumen entre el Torneo Apertura y Clausura.

Una plantilla extensa

La exigencia de las competiciones, el calendario y los imprevistos por lesiones que puedan aparecer a lo largo de la temporada han hecho que la dirección deportiva y cuerpo técnico hayan apostado por otra plantilla extensa.

El equipo de Pusó tendrá 17 jugadores, teniendo dos de ellos ficha del segundo equipo, el portero Álex Cervera y el ala Bruno Barea.

Con siete caras nuevas respecto a los que terminaron la temporada pasada, la plantilla del Peñíscola queda formada por los porteros Gio, Lukas Acosta y Álex Cervera; los cierres Lucas Flores, Araya, Carlos Sanz; los alas Elías, Puchy, Joni Franco, Víctor Pérez, Carles Saladié, Pablo Muñoz y Bruno Barea: el ala-pívot Pablo García; y los pívots Diego Sancho, Quintela y Yunii.