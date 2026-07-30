Rodrigo Diaz, el nuevo base del Amics Castelló que debutó en la ACB con con 18 años

El Amics Castelló continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Rodrigo Díaz (Toledo, 4 de abril de 2005), un base de 1,95 metros que destaca por su capacidad para influir en todas las facetas del juego. Tras la salida de Roger Fabrga, el equipo necesitaba un base para competir con el capitán Joan Faner, que seguirá un curso más y seguirá siendo uno de los pilarea del vestuario.

Su trayectoria

Formado en las categorías inferiores del CEI Toledo y del Baloncesto Fuenlabrada, Rodrigo ha mantenido una progresión constante desde sus primeros pasos en el baloncesto. Su crecimiento le permitió debutar en la Liga Endesa con el primer equipo del conjunto madrileño en 2023, dando el salto al baloncesto profesional con tan solo 18 años.

Tras esa experiencia, apostó por continuar su desarrollo en el extranjero. En 2024 se incorporó al Alliance Sport Alsace, de la Pro B francesa, donde alternó su participación entre el primer equipo y el conjunto promesas, adquiriendo una valiosa experiencia en una competición de gran exigencia física y táctica.

La pasada temporada regresó a España para incorporarse al Obradoiro Ames, filial del Monbus Obradoiro, aunque finalizó el curso en las filas del CB Cuarte de Huerva, donde terminó de explotar su potencial. En la Tercera FEB promedió 10,9 puntos, 6,4 rebotes y 7,6 asistencias por encuentro, demostrando su capacidad para liderar al equipo y aportar en todas las facetas del juego.

A sus 21 años, Rodrigo Díaz aterriza en Castellón como un base moderno, con un gran físico para la posición gracias a sus 1,95 metros de altura, capaz de dirigir el juego, generar ventajas, defender varias posiciones y contribuir en el rebote, además de destacar por su visión de juego y su capacidad para hacer mejores a sus compañeros.

Con su incorporación, el Amics Castelló cierra la dirección de juego con un jugador de presente y futuro, que aportará talento, versatilidad y margen de crecimiento a un proyecto que continúa tomando forma de cara a una temporada ilusionante.