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Un campeón del mundo celebra en Castellón tras conquistar el Mundial 2026: No te pierdas la foto

El exjugador del Villarreal CF, Yéremy Pino, disfrutó sobre el escenario junto a un rapero canario apenas unas semanas después de proclamarse campeón del mundo con España

Los campeones del mundo 2026

Los campeones del mundo 2026 / Agencia EFE

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Juliana Carambia

Juliana Carambia

El Arenal Sound ha reunido un año más a miles de jóvenes en las playas de Burriana, pero entre los asistentes hubo un rostro especialmente conocido. Yéremy Pino, reciente campeón del mundo con España, eligió el festival castellonense para celebrar el verano tras una temporada marcada por el éxito colectivo con la selección.

Yeremy Pino durante la celebración.

Yeremy Pino durante la celebración. / AGENCIAS

El extremo, muy querido por la afición del Villarreal CF después de varias temporadas defendiendo la camiseta amarilla, fue fotografiado sobre uno de los escenarios del recinto, desatando la sorpresa entre los asistentes, que no tardaron en compartir imágenes y vídeos de su presencia en redes sociales.

La visita del futbolista llega pocas semanas después de que España levantara el título mundialista en la Copa del Mundo de 2026. Aunque Yéremy formó parte del combinado nacional, una lesión sufrida durante el torneo condicionó su participación en la recta final de la competición, impidiéndole disfrutar de un mayor protagonismo sobre el terreno de juego.

Ahora, con el Mundial ya en el recuerdo y el título de campeón del mundo en su palmarés, el futbolista ha aprovechado unos días de descanso para disfrutar de uno de los festivales musicales más multitudinarios del verano en la provincia de Castellón.

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Yeremy Pino en la actuación de La Pantera, rapero canario.

Yeremy Pino en la actuación de La Pantera, rapero canario. / Toni Losas

Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes al Arenal Sound, que pudieron encontrarse cara a cara con uno de los integrantes de la selección española campeona del mundo y una figura muy vinculada al fútbol castellonense por su etapa en el Villarreal.

Yéremy Pino detrás de escena en el Arenal Sound 2026

Yéremy Pino detrás de escena en el Arenal Sound 2026 / Kmy Ros

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