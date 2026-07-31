Cara y cruz para Juanlu Esbrí y Sara Sorribes

El castellonense Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez continúan con paso firme en el Premier Padel P1 de Pretoria tras sellar su clasificación para las semifinales del torneo. La pareja hispano-argentina ofreció una actuación sobresaliente para imponerse con autoridad por 6-0 y 6-3 a Javi García y Álex Ruiz en los cuartos de final. Desde el primer intercambio, Esbrí y Gutiérrez marcaron el ritmo del encuentro con un pádel agresivo, sólido y sin concesiones.

Un espectacular primer set, resuelto con un contundente 6-0, dejó encarrilado el partido. En la segunda manga mantuvieron la intensidad y el control del juego para cerrar el duelo por 6-3 y confirmar su presencia entre las cuatro mejores parejas del torneo. Con esta victoria, Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez prolongan su brillante estreno como pareja.

En semifinales, Esbrí y Gutiérrez se enfrentarán este sábado a Ale Galán y Fede Chingotto en busca de un puesto en la gran final del torneo en Pretoria.

El castellonense quiso dedicar el triunfo a todas las personas de la provincia de Castellón que están sufriendo los efectos devastadores del incendio que se inició el pasado sábado en el territorio de la Vall d’Uixó.

Sara Sorribes se despide en cuartos de final de Rumanía

La tenista de la Vall d’Uixó Sara Sorribes se despidió ayer del Axeria Open WTA 125, disputado en Targu Mures (Rumanía), tras caer en tres sets frente a la italiana Lucia Bronzetti.

Sorribes comenzó el encuentro cediendo tres veces su servicio, circunstancia que permitió a Bronzetti adjudicarse el primer parcial por 6-3. Sin embargo, la castellonense reaccionó en el segundo set, en el que se colocó rápidamente con una ventaja de 4-0 y terminó imponiéndose por un contundente 6-2, alimentando sus opciones de remontada.

No pudo completar la reacción en un tercer set marcado por la eficacia al resto de ambas jugadoras y las cinco roturas de servicio que se produjeron en los 57 minutos que duró. Sorribes salvó tres bolas de partido con 5-5 y dispuso de dos oportunidades de quiebre en el juego siguiente, pero no logró aprovecharlas. Bronzetti no perdonó y cerró el encuentro con un definitivo 7-5, dejando a la tenista castellonense sin el billete para las semifinales del torneo.