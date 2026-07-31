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Carlos Espí: “Soy un jugador de referencia arriba al que le gusta estar dentro del área"

El nuevo fichaje del Real Madrid confesó que "ha sido todo muy rápido. Es una sensación única, es inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo"

Carlos Espí, nuevo jugador del Real Madrid.

Carlos Espí, nuevo jugador del Real Madrid. / Real Madrid

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El nuevo futbolista del Real Madrid Carlos Espí completó su primera jornada como futbolista blanco participando en su primer entrenamiento a las órdenes de José Mourinho. El delantero se mostraba entusiasmado a la finalización de la sesión y confesaba a los canales del club lo siguiente: "Ha sido todo muy rápido. Es una sensación única, es inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo".

Primer entrenamiento

Sobre la acogida de sus nuevos compañeros comentó que "está siendo increíble, no me lo esperaba. Todos son muy buena gente y me han acogido muy bien. Estoy muy contento con el primer día. Cuidan cada detalle y las instalaciones son increíbles". También habló sobre su primer entrenamiento apuntando que "es único trabajar con todos los jugadores del Real Madrid y con toda la gente del cuerpo técnico. Están mucho con nosotros, es increíble".

Espí fue fichado por el club blanco en una operación relámpago después de que el Real Madrid vendiese a Gonzalo García al Fulham por 40 millones de euros. El entrenador José Mourinho solicitó a la dirección general del club el fichaje de un delantero de área para suplir la marcha del canterano y el Real Madrid cerró el traspaso de Espí en horas pagando los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión. Preguntado por su forma de jugar, Espí se definió como alguien que "en cada oportunidad da el máximo. Soy un jugador de referencia arriba que me gusta estar dentro del área para, en cualquier ocasión, estar preparado. Y lo más importante, voy a dar el máximo por el Real Madrid y poder devolver la confianza que me dé el míster".

Espí forma parte de la convocatoria de jugadores que Mourinho ha citado este sábado para enfrentarse a la Fiorentina en el primer amistoso de la pretemporada, que se disputará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Dumfries, Trent, Á. Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas y Aimar García.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

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Delanteros: Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez y Jacobo.

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Fuente: El Periódico

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