Castelló reconoce el éxito del Club Natación Azahar Sincro

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido la recepción a las deportistas del Club Natación Azahar Sincro, protagonistas de una destacada temporada en los principales campeonatos nacionales e internacionales de natación artística. La concejala de Deportes, Maica Hurtado, recibió a las jóvenes nadadoras acompañada por el presidente del club, Sergio Babiloni, además de entrenadores, familiares y representantes de la entidad.

Durante el acto, Hurtado felicitó a las deportistas por los resultados obtenidos y puso en valor el trabajo que existe detrás de cada éxito. «Detrás de cada una de estas medallas hay muchas horas de entrenamiento, esfuerzo, constancia y sacrificio», señaló la edil. La responsable municipal de Deportes también reconoció la labor desarrollada por el club, el cuerpo técnico y las familias. «Estos resultados son fruto del trabajo diario del club, de sus entrenadores y del apoyo imprescindible de las familias», manifestó.

Hurtado reafirmó, además, el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte entre los más jóvenes. «Continuaremos respaldando el deporte base y reconociendo el talento de quienes, desde edades muy tempranas, demuestran que con trabajo e ilusión se pueden alcanzar grandes metas», añadió.

Bronce y subcampeonato de España

Las nadadoras Balma García, Kira González, Valeria González, Minerva Mondéjar y Ariadna Bodí formaron parte de la selección de la Comunitat Valenciana que participó en el Campeonato de España Infantil por Federaciones Autonómicas, celebrado en Madrid. Las representantes castellonenses lograron la medalla de bronce en la rutina combinada y contribuyeron de manera decisiva al subcampeonato de España conseguido por el combinado autonómico.

Éxitos internacionales

La temporada también dejó importantes resultados fuera de España. Balma García y Valeria González fueron convocadas por la selección española para disputar el Campeonato de Europa de Natación Artística, celebrado en Luxemburgo. Las dos nadadoras del Azahar Sincro se proclamaron subcampeonas de Europa por equipos, confirmando su progresión en el panorama internacional. Además, ambas consiguieron la medalla de oro por equipos en la Copa COMEN, dentro de la rutina combinada, y completaron su participación con un bronce en la modalidad de equipo libre.

Un balance sobresaliente para el club castellonense, que continúa consolidándose como una de las referencias de la natación artística y del deporte base de la ciudad.