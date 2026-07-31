Tu equipo, ¿a bolsa?: ventajas e inconvenientes

¿Se imaginan a su equipo cotizando en Wall Street? ¿Conciben que su club esté asociado a un valor bursátil fluctuando en un índice norteamericano? Aunque suene a idea disparatada, no es un concepto tan marciano como se pueda pensar de inicio.

Frente a un mundo cada vez más globalizado e interconectado, pero también más complejo y tecnificado, nuevos desafíos surgen a la orden del día. Frente a una realidad que auspicia una competencia feroz en muchos ámbitos, puede pensarse que quien no se adapta, no cultiva una mente abierta y no dispone de amplitud de miras, está condenado al fracaso. De esta suerte, reinventarse ha dejado de ser una opción y se ha convertido en una necesidad para todo aquel que desea seguir avanzando con garantías.

Así, el sector del deporte no puede entenderse ajeno al entorno en que se despliega y, los clubes, hace mucho que han dejado de competir solamente en el terreno de juego para hacerlo, de igual modo, en términos de modelo de negocio, maximización de beneficios y creación de herramientas innovadoras para financiarse y generar liquidez. Por ello, mantenerse anclado a aquello en lo que se ha venido confiando podría implicar aceptar una desventaja competitiva respecto de los que deciden evolucionar al ritmo de la sociedad, la tecnología y la economía.

Al abrigo de lo anterior, ¿por qué no trazar una línea de innovación, visión vanguardista y pensamiento “out-of-the-box” que permita a su club ser más competitivo? ¿Por qué no implementar mecanismos y estructuras que puedan mejorar lo existente?

El Cádiz CF abrió una nueva vía de financiación con la salida a bolsa de Nomadar, filial tecnológica vinculada al proyecto Sportech City. / Mediterráneo

El Cádiz CF lo hizo, y para muestra, un botón. Con ánimo de financiar su megaproyecto de construcción de un complejo deportivo, tecnológico y de ocio en El Puerto de Santa María – bautizado como Sportech City –,el pasado 31 de octubre de 2025 la entidad del Nuevo Mirandilla sorprendió a todo el sector del balompié debutando en el Nasdaq, mercado de valores estadounidense donde cotizan empresas de alta tecnología y telecomunicaciones.

Naturalmente, esta entrada no la protagonizó la Sociedad Anónima Deportiva cadista – el propio Club, para entendernos –, sino una empresa propiedad de su estructura corporativa, llamada Nomadar. En este aspecto, dicha filial, que tiene por objetivo poner la tecnología y la inteligencia artificial al servicio del deporte y la salud, es una subsidiaria de la sociedad matriz Sport City Cádiz S.L. – comúnmente conocida como Sportech –, que a su vez está íntegramente participada por el Cádiz Club de Fútbol.

Y en este entramado, aparece un nuevo actor: el fondo estadounidense Yorkville Advisors Global LP. Pues bien, mediante una operación de emisión de bonos convertibles de manera progresiva en acciones del Club, se prevé que este fondo aporte 30 millones de dólares para el megaproyecto inmobiliario radicado en El Puerto de Santa María. En este extremo, esta maniobra no está exenta de límites, y muy interesantes bajo la óptica del Club. Desde esta perspectiva, la cota máxima que podría alcanzar Yorkville se limita al 30 % del capital social cadista, teniendo además el club gaditano un poder de veto sobre cualquier conversión que exceda el horizonte del 10 %.

Pero no es oro todo lo que reluce, y una potencial irrupción bursátil tiene también sus inconvenientes. De esta guisa, embarcarse en dicha travesía conlleva, entre otras cuestiones, elevar las obligaciones de transparencia de la entidad deportiva, ya sea directa o indirectamente. Por añadidura, es claro que las dinámicas y tiempos del mercado no son coincidentes con los del deporte, puesto que mientras las esferas financieras exigen en muchas ocasiones resultados cortoplacistas, el deporte trabaja con ciclos más largos de inversión.

Y, lamentablemente, las desventajas no se quedan ahí. En este ámbito, una de las principales puntas de lanza de la cotización quedaría desnaturalizada. En este sentido, por la propia esencia del deporte en cuanto a reinvertir en el mismo cualquier saldo provechoso, la posibilidad de repartir dividendos, en el supuesto de ser la propia entidad deportiva quien cotizase en bolsa, se antojaría simplemente como una quimera.

De esta manera, cabe incluir incluso, en esta lista de “contras”, la volatilidad extrema del precio de la acción en estos contextos. Sin ir más lejos, el caso del Cádiz CF lo evidencia con su satélite bursátil Nomadar. Con un precio de salida de 13 dólares la acción, y después de alcanzar el escalón de los 53 dólares en las primeras operaciones aprovechando la euforia inicial, el precio bajó a valores en torno a los 21 dólares. Sin embargo, desde estos momentos iniciales en octubre del año pasado, el valor de la acción no ha hecho más que desplomarse, situándose en los instantes de redacción de estas líneas en cotas ligeramente superiores a los 3 dólares por acción.

Con todo, aunque estas cuestiones puedan tildarse de advenedizas, lo cierto es que de forma paulatina diferentes entidades deportivas han accedido – y también renunciado posteriormente – a abrazar estas nuevas formas de estructurarse y financiarse. El primer club de fútbol en sumergirse en este periplo fue el conjunto londinense Tottenham en 1983, a quien siguió mucho después el histórico Manchester United. No obstante, el combinado londinense dejó de ser una sociedad cotizada en enero de 2012.

En Italia, la Juventus es el ejemplo más conocido, pero también figura en este muestrario la Società Sportiva Lazio. De otro lado, la AS Roma, tras más de dos décadas en la bolsa italiana, efectuó su salida en 2022. En territorio luso, sus clubes insignia – FC Porto, Sporting CP, Benfica y SC Braga – siguen trayectorias cotizadas, y, en España, el primer debutante fue el combinado alicantino Intercity, constituyéndose en la actualidad como el único ejemplo de entidad deportiva que cotiza directamente en un mercado de valores.

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Como ven, en estos derroteros existe una amplia paleta de grises. Y usted, ¿qué piensa al respecto?