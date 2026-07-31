Vistabella acoge este fin de semana la XIX edición de su Cursa per Muntanya con 600 corredores

Vistabella del Maestrat volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes puntos de encuentro del trail nacional. La Cursa per Muntanya de Vistabella celebrará este domingo 2 de agosto su XIX edición con 600 corredores en la línea de salida de su prueba absoluta, un cartel deportivo de primer nivel y el respaldo de un pueblo que vive esta carrera como una de las citas más especiales del año.

La prueba regresa con su esencia intacta, pero con nuevos alicientes. Además de formar parte un año más de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord y del calendario de la World Mountain Running Association (WMRA), Vistabella se incorpora esta temporada a Unit Trail, el nuevo circuito nacional de carreras por montaña, del que será su cuarta parada.

Este salto refuerza la proyección de una carrera plenamente consolidada, capaz de reunir cada verano a corredores procedentes de distintos puntos del país sin perder el carácter cercano y popular que la ha convertido en una de las grandes clásicas del calendario castellonense.

Un recorrido que no permite relajarse

La prueba absoluta comenzará el domingo a las 8:00 horas y mantendrá su tradicional recorrido de 28 kilómetros y cerca de 1.500 metros de desnivel positivo por el entorno de Penyagolosa.

La Cursa de Vistabella. / Mediterráneo

Aunque no se trata de un trazado especialmente técnico, su perfil rompepiernas obliga a medir muy bien el esfuerzo. Los primeros kilómetros permiten correr a ritmos elevados, pero la exigencia aumenta conforme avanza la prueba. Tras alcanzar el punto más alto del recorrido, situado alrededor de los 1.580 metros, los participantes afrontarán una sucesión constante de ascensos y descensos antes de llegar a la parte decisiva.

La última gran subida volverá a marcar la carrera. En apenas 1,5 kilómetros, los corredores deberán superar cerca de 300 metros de desnivel positivo cuando ya acumulen más de veinte kilómetros en las piernas. Un tramo en el que cualquier desfallecimiento puede alterar por completo la clasificación y donde la estrategia será tan importante como la fuerza.

El recorrido atraviesa algunos de los paisajes más reconocibles del macizo de Penyagolosa, entre senderos históricos, pinares, barrancos y zonas de alta montaña. Un entorno que convierte la competición en una experiencia especialmente apreciada por quienes regresan cada año a Vistabella.

Marta Pérez Maroto busca su tercera victoria consecutiva

La competición femenina presenta uno de los carteles más destacados de los últimos años. Todas las miradas estarán puestas en Marta Pérez Maroto, vencedora de las dos últimas ediciones y gran referencia de la prueba. La corredora madrileña regresará a Vistabella con el objetivo de prolongar su dominio y sumar una tercera victoria consecutiva.

No lo tendrá fácil ante una nómina de aspirantes amplia y de gran nivel. Entre ellas sobresale la vasca Lola Oyarzabal, actual campeona de España Promesa, así como la alicantina Alba Villanova, doble subcampeona de España de ultra trail. También estará en la línea de salida la catalana Eli Gordon, corredora experimentada y con una dilatada trayectoria en el trail nacional.

La participación contará igualmente con las asturianas Sonia Amat y Silvia Álvarez; las valencianas Marta Esteban y Aitana Doménech; y la joven promesa madrileña Nadine Calahorra. Todas ellas amplían el abanico de candidatas a ocupar las primeras posiciones y anticipan una carrera muy abierta.

Entre las representantes castellonenses destacan especialmente Sandra Lafuente e Isabel Llorach, segunda y tercera clasificadas en 2025 después de protagonizar uno de los finales más emocionantes de la pasada edición. Apenas tres segundos separaron a ambas en la línea de meta, por lo que su regreso vuelve a anticipar una intensa batalla por el podio.

La representación provincial y local se completa con corredoras como María Mecho, Silvia Piera, Anna Martínez, Lola Peñarrocha, Amparo Escrich, Laia Cid y Carmina Ramos, dispuestas a reivindicar el peso del trail castellonense en una de las ediciones con mayor nivel femenino de los últimos años.

Cristóbal Adell y Zaid Ait Malek encabezan la carrera masculina

La lucha por la victoria masculina también se presenta especialmente abierta, con una amplia nómina de aspirantes procedentes de diferentes puntos de España. Entre los corredores castellonenses volverá a destacar Cristóbal Adell, profundo conocedor del recorrido y uno de los deportistas más vinculados a la montaña provincial. Su experiencia y su regularidad en Vistabella lo sitúan nuevamente entre los nombres que habrá que seguir de cerca.

Junto a él estará Javier Vives, una de las grandes promesas del trail castellonense. El joven corredor continúa confirmando su progresión y afrontará la prueba con la ambición de competir cerca de los primeros puestos. La representación provincial contará también con nombres tan reconocidos como Álex Juan, Óscar Bou, Francesc Cabrero, Cristian Ibáñez, Jorge Alvar, Marcos Bellés, Leonardo Gil, Iván Marín, Guillem Beltrán y Pepelu Ballester.

Entre los favoritos locales sobresale igualmente Agustín Ribera, actual líder de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord. Su presencia añade un aliciente importante a una carrera que puede resultar decisiva para la evolución de la clasificación del circuito provincial.

El cartel se completa con un destacado grupo de corredores llegados desde otras provincias. Al frente estará Zaid Ait Malek, actual líder de Unit Trail. Junto a él competirán sus paisanos Pau Lleixà y Lluisma Más, además del asturiano Ángel Fernández Duarte, el burgalés Rodrigo Vicente, el soriano Pakito Alonso, el riojano Jesús Herce, el turolense Javier Barea y el zaragozano Marcos Pascual.

El futuro del trail también corre en Vistabella

La actividad deportiva comenzará el sábado a las 17:00 horas con la RunáticaKids, una jornada dedicada a los más pequeños que permitirá llenar de carreras y animación las calles de la localidad. Las diferentes pruebas estarán adaptadas por edades, con distancias desde los 500 metros hasta los 3,6 kilómetros.

El domingo, cinco minutos antes de la salida absoluta, comenzará la carrera Júnior. Los jóvenes de entre 14 y 17 años afrontarán un recorrido de 10 kilómetros y alrededor de 700 metros de desnivel positivo que reproduce, a menor escala, buena parte de la exigencia y la esencia de la prueba principal.

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La apuesta por las categorías de formación constituye uno de los pilares de la Cursa per Muntanya de Vistabella. Los jóvenes comparten escenario y ambiente con algunos de los mejores corredores del panorama nacional, viviendo desde dentro una jornada que puede convertirse en el inicio de una larga relación con el deporte de montaña.