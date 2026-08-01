El fútbol base de Castellón deja su huella en un torneo internacional de Dinamarca

El fútbol base de Castellón volvió a mostrar su nivel fuera de España. Una amplia representación de jugadores y entrenadores de la provincia firmó una destacada actuación en la DANA Cup de Hjørring, en Dinamarca, uno de los torneos internacionales con mayor tradición y prestigio del continente.

La expedición de Mercedarios CF, integrada en buena parte por futbolistas de clubes castellonenses, consiguió dos subcampeonatos en las categorías cadete sub-16 e infantil. Ambos conjuntos completaron un torneo sobresaliente. Tanto el cadete formado por jugadores nacidos en 2010 como el equipo infantil cerraron la fase de grupos como primeros clasificados y superaron después todas las eliminatorias hasta la gran final.

En el último encuentro, los representantes castellonenses rozaron el título, aunque acabaron cayendo frente a equipos de Noruega e Islandia, respectivamente.

Los entrenadores provinciales. / MEDITERRÁNEO

Presencial provincial

La presencia provincial también se hizo notar en los banquillos. El cadete sub-16 estuvo dirigido por Javier Orero y Mario Meliá, entrenadores del Primer Toque CF, mientras que el infantil estuvo a las órdenes de Daniel Algarra y Alfonso Gil, también vinculados al club castellonense. La expedición desplazó además a otros dos equipos. El juvenil accedió a la fase plata y quedó eliminado en treintaidosavos de final, mientras que el cadete sub-15, formado por jugadores nacidos en 2011, consiguió alcanzar los octavos de final.

Amplia representación

L anómina de jugadores castellonenses fue muy numerosa. Del Primer Toque CF participaron Bruno Domingo, Dídac Fabregat, Álvaro Pastor, Carlos Gómez, Marc Bonet, Marcos Dolz, Eneko Ahis, Alonso Aliaga, Lluc Escurriola, Leo Zeka, Pablo Amat, Roque Martínez, Oriol Sales, Manu Dolz, Rodri Tena, Marcel Oliver, Gerard Farran y Ferran Pascual.

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También formaron parte de la expedición Tawonga, del CD Castellón; Lucas Ortiz, del CF Rafalafena; Carles Bou, Xavier Bellmunt y Carlos Heras, del CF Promesas Castalia; Carlos Leiva y Lluís Gil, del CD Drac Castellón; Miguel Bou y Marc Bernat, del CF Joventut Almassora; Pau Sales y Javier Ulldemolins, del CF Nou Jove Castelló-Ripollés; Martí Clausell y Guillem Vidal, del CD Benicàssim; y Rober Cretu, Iker Ferrando y Álex Martín, del CF Fomento Castellón.