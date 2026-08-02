Javier Cubillas da el salto a la élite en Movistar: «Lo encaro con ganas de seguir progresando»

Javier Cubillas Salvador es una de las nuevas promesas españolas del ciclismo. El joven deportista de la Vall d'Uixó ha ido superando etapas hasta conseguir firmar un contrato hasta 2029 con el Movistar Team, principal referente del ciclismo español, con el que pasará a formar parte de la plantilla profesional en 2027.

Con solo 19 años, Cubillas se ha consolidado como uno de los mayores talentos emergentes del panorama nacional gracias a sus cualidades como escalador, su enorme proyección y, según destacan sus entrenadores, su inteligencia a la hora de interpretar y gestionar las carreras.

Durante la presente temporada ha firmado actuaciones destacadas, como el segundo puesto en la Clásica de Pascua, histórica prueba ciclista que se disputa en Padrón, o la décima posición obtenida en el Giro d’Italia Next Gen.

En la competición italiana, además, su sobresaliente rendimiento y su presencia entre los mejores de la clasificación de la montaña le permitieron finalizar como el mejor joven de la carrera.

El primero 100% de la casa

Con su ascenso a la plantilla profesional, Javier Cubillas se convertirá en el primer corredor que completa todo el itinerario formativo de la estructura. Su camino comenzó en 2025, cuando defendió los colores del conjunto júnior Baqué Movistar Team. Al inicio de la presente campaña dio el salto al Movistar Team Academy, donde ha superado las expectativas y se ha ganado un puesto en la plantilla profesional del Movistar Team. Allí competirá en la máxima categoría del ciclismo internacional, el WorldTour, a partir de 2027.

Desbordado de ilusión

Javier Cubillas ha mostrado su satisfacción y orgullo por su promoción al primer equipo. «Lo encaro con mucha ilusión y con ganas de seguir progresando como corredor en una nueva categoría», señaló.

Javier Cubillas, durante una de las ocho etapas del Giro Netx Gen, donde acabó 10º, así como mejor joven y mejor español. / GIRO NEXT GEN

El ciclista valldeuxense no quiere detener su evolución y espera continuar creciendo durante las próximas temporadas. «Estoy muy contento de poder dar el paso con el equipo de casa y con muchas ganas de ofrecer lo mejor de mí en estos próximos años», explicó Cubillas tras conocerse la noticia.

Por su parte, Sebastián Unzué, responsable deportivo del Movistar Team, también valoró la incorporación del joven provincial a la plantilla profesional y la importancia de la operación para el proyecto de la escuadra navarra. «El paso de Javi al equipo WorldTour marca un hito para nuestra estructura. Es el primer corredor que completa todo el recorrido», afirmó, orgulloso tanto del trabajo realizado por el equipo como de la progresión del ciclista.

«Javi es un corredor que, pese a su juventud, ha dado pasos sólidos cada temporada. Estamos muy contentos de seguir recorriendo este camino juntos», añadió al respecto Sebastián Unzué.

El salto de Javier Cubillas al Movistar Team confirma la enorme progresión de un ciclista que, con solo 19 años, ya se ha ganado un lugar entre las grandes promesas del panorama nacional. Su talento convierte al provincial en uno de los nombres españoles a seguir en los próximos años, con el ambicioso reto de consolidarse en la élite del ciclismo mundial.