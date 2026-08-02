Marta Pérez y Óscar Bou se coronan en Vistabella

Un año más, la Cursa per Muntanya de Vistabella demostró de nuevo este domingo por qué es una de las grandes citas del calendario de montaña castellonense. La prueba celebró su XIX edición con una jornada marcada por las altas temperaturas, que añadieron todavía más exigencia a un recorrido ya de por sí duro y técnico. Los grandes vencedores fueron Marta Pérez Maroto y Óscar Bou García-Consuegra, en una edición que reunió en Vistabella del Maestrat a centenares de corredores llegados desde diferentes puntos del territorio y a algunos nombres destacados del trail nacional y autonómico.

El calor condicionó buena parte de la mañana. Las temperaturas obligaron a los participantes a gestionar especialmente bien el esfuerzo, la hidratación y el ritmo a medida que avanzaban los kilómetros, convirtiendo la resistencia en uno de los factores decisivos.

Marta Pérez, dominadora

En categoría femenina, Marta Pérez Maroto volvió a confirmar su especial relación con la Cursa per Muntanya de Vistabella. La corredora conquistó la victoria después de completar el recorrido en 3:03:18, firmando una nueva actuación de enorme solidez en una prueba que conoce bien.

El podio femenino / Mediterráneo

No en vano, Pérez Maroto llegaba a Vistabella como uno de los principales nombres a seguir después de sus anteriores victorias y respondió sobre el terreno. La segunda plaza fue para Marta Esteban Poveda, que detuvo el cronómetro en 3:11:05, mientras que Eli Gordon completo el podio con 3:14:03.

Gordon, otro de los nombres destacados en la previa de la carrera, volvió así a situarse entre las mejores de una edición con un importante nivel competitivo.

Óscar Bou se impone

La competición masculina, por su parte, ofreció un desenlace mucho más ajustado. Óscar Bou García-Consuegra se proclamó vencedor con un tiempo de 2:25:41 después de una carrera tremendamente disputada. Apenas 54 segundos después cruzó la meta Ángel Fernández Duarte, segundo clasificado con 2:26:35.

El podio masculino / Mediterráneo

Todavía más apretada estuvo la lucha por completar el podio. Rodrigo Vicente Pascual terminó tercero con 2:26:36, solamente un segundo por detrás de Fernández Duarte. Un desenlace que refleja la igualdad vivida en cabeza que mantuvo abierta la lucha prácticamente hasta el final.

Los jóvenes

La jornada volvió a reservar protagonismo para las nuevas generaciones del trail con la celebración de la prueba para jóvenes. En categoría masculina, Oriol Saborit Cervera se llevó la victoria con un tiempo de 1:00:21, mientras que en categoría femenina el triunfo correspondió a Lola Negre Casanova, que completó su carrera en 1:22:56.

Es una competición que permite a los corredores más jóvenes compartir escenario y ambiente con algunos de los deportistas más destacados de la prueba absoluta y que mantiene la apuesta de Vistabella por fomentar la práctica del deporte de montaña entre las nuevas generaciones.

Salida en Vistabella. / Mediterráneo

De este modo, Vistabella del Maestrat volvió a vivir una intensa jornada de trail, con corredores, acompañantes, voluntarios y vecinos volcados con una carrera consolidada que se acerca ya a las dos décadas de historia.

Con su XIX edición completada, la Cursa per Muntanya de Vistabella continúa consolidando su lugar como una de las pruebas de referencia del calendario castellonense y vuelve a dejar una jornada de competición en la que montaña, tradición y deporte fueron protagonistas.