Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente AP-7A punto de la extinciónEmbiste a la Guardia CivilEclipse en caravanaMaría BecerraJoven fallecidoTrágico accidente
instagramlinkedin

Fútbol

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

Los encuentros se disputarán los días 18 y 19, la ida, y 25 y 26 la vuelta

El trofeo de la Champions League

El trofeo de la Champions League / SEDAT SUNA / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La eliminatoria Celtic-LASK y los enfrentamientos de los ganadores de la tercera ronda previa Olympiacos-NEC Nimega y Union SG-Bodo Glimt sobresalen en los 'play offs' de clasificación para la Liga de Campeones 2026/27, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon.

Los encuentros se disputarán los días 18/19, la ida, y 25/26 la vuelta. Los vencedores accederán a la fase de liga del máximo torneo continental.

El conjunto escocés tratará de no fallar, como la pasada campaña ante un LASK que intenta hacer historia, en tanto que Olympiacos se mide ante el NEC neerlandés para volver a la fase de liga, en la que la pasada campaña tuvieron un buen papel el Union Saint Gilloise belga y el Bodo Glimt, sobre todo el cuadro noruego, que llegó a los octavos de final, en los que cayó tras la prórroga ante el Sporting de Lisboa.

También avecina una eliminatoria el duelo que medirá a los ganadores de las eliminatorias Fenerbahce/Sturm Graz y Sparta Praga/Lyon.

Emparejamiento de los 'play off':

Levski Sofía (BUL)/Kairat Almaty (KAZ) - AEK Atenas (GRE)

Celtic (ESC) - LASK (AUT)

Dinamo Zabreg (CRO)/Zalgiris (LTU) - Viking (NOR)

Mjallby (SWE)/Slovan Bratislava (SVK) - Ararat Armenia (ARM)/Celje (SLO)

Hapoel Beer Sheva (ISR)/Estrella Roja (SRB) - Aarhus (DIN)/Sabah (AZE)

Fenerbahce (TUR)/Sturm Graz (AUT) - Sparta Praga (CZE)/Lyon (FRA)

Noticias relacionadas

Olympiacos (GRE)/NEC Nimega (NED) - Union SG (BEL)/Bodo Glimt (NOR)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet prevé seis días seguidos con lluvia en Castellón: descubre dónde pueden caer los chubascos
  2. La Generalitat tumba una planta de 26.000 placas solares que movilizó a los vecinos de Onda
  3. Fallece el joven de 21 años herido por una vaca en las fiestas de Tírig
  4. El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto
  5. Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim
  6. Un taxi vuelca en el Camí Benafelí de Almassora al esquivar a un jabalí: 'Esto es una ruina
  7. Un vehículo en llamas complica la circulación en la AP-7 y provoca varios kilómetros de retenciones en Xilxes
  8. Les Alqueries lamenta la muerte de Miguel Jarque: toda una vida ligada a su club de fútbol

Una actuación de emergencia de 120.000 euros garantiza el suministro de agua en varios municipios de Castellón en pleno verano

Una actuación de emergencia de 120.000 euros garantiza el suministro de agua en varios municipios de Castellón en pleno verano

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

Vuelve el Senior Chef para abuel@s y nieto@ a Castelló. Así puedes inscribirte

Vuelve el Senior Chef para abuel@s y nieto@ a Castelló. Así puedes inscribirte

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

Miles de personas la tuvieron como mascota y hoy es una de las especies invasoras más preocupantes de España

Miles de personas la tuvieron como mascota y hoy es una de las especies invasoras más preocupantes de España

Del césped a primera línea del fuego: la experiencia del excapitán del Castellón Jordi Marenyà en el incendio de la Vall

Del césped a primera línea del fuego: la experiencia del excapitán del Castellón Jordi Marenyà en el incendio de la Vall

Manuel Manzano, veterinario: “El mayor riesgo del eclipse solar para perros y gatos no será mirar al Sol, sino el miedo”

Manuel Manzano, veterinario: “El mayor riesgo del eclipse solar para perros y gatos no será mirar al Sol, sino el miedo”

RTVE recibe cerca de 900 canciones para participar en el Benidorm Fest 2027

RTVE recibe cerca de 900 canciones para participar en el Benidorm Fest 2027
Tracking Pixel Contents