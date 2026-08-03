La doble conquista de la castellonense Carla Tejedo en el Open Británico

Temporada tras temporada, y golpe a golpe, el golf de Carla Tejedo sigue escalando peldaños. Este fin de semana, la joven golfista castellonense logró una doble conquista en el Open Británico. Tejedo, a sus 24 años, superó por vez primera el corte en un major y además consiguió finalizar el torneo como mejor española, en una notable 23ª plaza.

La actuación de Tejedo en el Royal Lytham and St. Annes de Inglaterra, que albergó el último grande del curso (con el nombre oficial de AIG Women’s Open), estuvo bañada en la épica. Ya fue meritoria la manera en la que consiguió acceder al Open Británico: con un putt de impresión en el último hoyo de la calificación. Para superar el corte tuvo que hacer algo similar, con emoción y suspense hasta el final.

Después, una gran jornada de sábado le permitió remontar en la tabla del torneo, que finalmente coronó con la 23ª posición, mejor española y su mejor puesto en uno de los grandes torneos del golf.

«Le he pedido a Dios en el último hoyo y ya está. Dios es español, pero está en Inglaterra», dijo Tejedo tras pasar el corte, entre risas, y en declaraciones recogidas por Open Golf. «Estoy muy contenta. No puedo pedir nada más. Tener a mi familia aquí delante, a mi novio llevándome la bolsa y a toda su familia conmigo… Solo me falta mi hermana para que sea perfecto», añadió.

Rocío, la hermana de Carla, también es golfista. Ambas se iniciaron en el Club de Golf Costa de Azahar, en el Grao de Castellón. Carla Tejedo pasó después por la Escuela Nacional Blume, en Madrid, antes de dar el salto al sistema universitario estadounidense.

La castellonense Carla Tejedo, con sus compañeras del LPGA Tour 2026 de golf. / Epson Tour

Trayectoria ascendente

Tejedo destacó en la Universidad de Louisiana State y después ha ido conquistando hitos en el ámbito profesional. Logró la tarjeta para el circuito profesional estadounidense (LPGA Tour) y el acceso al Ladies European Tour. Pasos hacia adelante en una trayectoria sólida y ascendente que vivió en Inglaterra, este fin de semana, un episodio feliz.

El Open Británico lo ganó la golfista japonesa Shiho Kuwaki al superar un desempate con la alemana Esther Henseleit.