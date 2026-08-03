La jugadora de la Liga Endesa Noelia Masiá llena el Campus de Moncofa de canastas y muchos sueños

Moncofa vuelve a convertirse este verano en un referente para el baloncesto de formación con la celebración del Campus de Tecnificación Noelia Masiá, una iniciativa que comenzó ayer y que se prolongará hasta el próximo 8 de agosto con un completo programa de entrenamientos, actividades y experiencias dirigidas a jóvenes jugadores y jugadoras. 29 participantes están participando en esta edición con el objetivo de perfeccionar su técnica, ampliar sus conocimientos del juego y disfrutar de una semana marcada por el aprendizaje y la pasión por el baloncesto.

Seis intensas jornadas

A lo largo de seis jornadas, los asistentes trabajarán de manera específica los principales fundamentos de este deporte, desde el bote, el pase y el tiro hasta las finalizaciones cerca del aro y la toma de decisiones en situaciones reales de juego. De este modo, la mejora deportiva va de la mano de la formación en valores como el esfuerzo, el compromiso, la disciplina, el respeto y la superación personal.

Imagen durante el Campus. / M.A. SÁNCHEZ

Noelia, una referente

El campus está dirigido por Noelia Masiá, una de las deportistas más destacadas nacidas en Moncofa y un referente del baloncesto femenino nacional. La jugadora regresa una vez más a su localidad para compartir con las nuevas generaciones toda la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria. Masiá ha debutado esta temporada en Primera División con el Estepona, conjunto que finalizó el campeonato en la octava posición. Su experiencia en la élite permite a los jóvenes participantes aprender de una jugadora que conoce de primera mano la exigencia del baloncesto profesional. Junto a ella, un equipo de monitoras acompaña a los participantes durante toda la semana para garantizar un seguimiento personalizado y crear un ambiente de aprendizaje adaptado a las necesidades de cada jugador y jugadora.

Feliz por este primer Campus

Para Noelia, regresar a Moncofa para dirigir este campus tiene un significado muy especial. La jugadora destaca que el principal objetivo es ofrecer una experiencia de calidad que permita a los participantes mejorar sus habilidades deportivas mientras disfrutan de una semana inolvidable junto a otros jóvenes con la misma ilusión por el baloncesto. «Volver a Moncofa para trabajar con los niños y niñas que sueñan con crecer a través del baloncesto es algo muy especial para mí. Este campus nace con la intención de ofrecer una experiencia de aprendizaje de calidad, pero también de disfrutar, hacer amistades y descubrir que, con trabajo y dedicación, se pueden alcanzar metas que parecen muy lejanas», apuntó.

Colaboración del CB Moncofa

La iniciativa cuenta además con la colaboración del Club de Baloncesto Moncofa, una entidad que continúa desempeñando un papel esencial en el impulso del deporte base y en la formación de jóvenes deportistas del municipio. Gracias al trabajo que desarrolla durante todo el año, el club contribuye a consolidar la práctica del baloncesto entre niños y niñas de diferentes edades, promocionando los valores del deporte.