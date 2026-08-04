El Real Madrid ultima la cesión de Mastantuono a la Fiorentina para recuperar al argentino

Franco Mastantuono estaba a un paso de fichar por el París Saint Germain. Incluso había hablado por teléfono con Luis Enrique porque reunía un perfil que gustaba al técnico gijonés. Pero el Real Madrid se metió por medio y cerró el fichaje de un futbolista que Santiago Solari había descubierto al club blanco, al ser un producto de la cantera de River Plate.

Del protagonismo a la irrelevancia

Xabi Alonso habló con el futbolista el pasado verano y le prometió minutos ante la baja por lesión de un Jude Bellingham que se había operado del hombro y estaría unos meses fuera de los terrenos de juego. El argentino aterrizó finalmente en Madrid y Xabi cumplió su palabra dando a Mastantuono un protagonismo que muchos en el club no entendieron. Su rol en River, pese a su juventud, era protagonista. El jugador que dirigía el ataque del 'Millonario', pero al llegar al Madrid fue desplazado a la derecha, pese a ser zurdo. De los nueve primeros partidos de Liga fue titular en siete, sumando un solo gol. Y la vuelta de Bellingham terminó por condenarlo al ostracismo. Al de Azul le costaba adaptarse al ritmo del fútbol europeo, tocaba demasiado la pelota y eso daba ventaja a las defensas. Cuando Xabi fue relevado por Arbeloa el rol secundario se convirtió en residual. De los últimos diez partidos solo fue titular en dos, el antepenúltimo y el último, cuando la Liga ya estaba perdida.

Franco Mastantuono, en el partidillo ante el Leganés. / Real Madrid

Este verano José Mourinho le utilizó en los partidos de entrenamiento ante Alcorcón y Leganés y rápidamente se dio cuenta que no era un jugador para su equipo. El portugués informó al club y al jugador que lo mejor era buscarle minutos fuera del Real Madrid y desde ese momento el club blanco ha estado buscando un equipo en Europa en el que puede tener un papel más protagonismo. Mastantuono quería regresar a River y el club argentino estaba por la labor de recuperarle, pero el Madrid prefería tenerlo en Europa para hacer el seguimiento y que mejorase la adaptación a un fútbol al que le está costando integrarse. El pasado sábado el Real Madrid se midió en Austria a la Fiorentina y el conjunto 'viola' mostró su interés por hacerse con los servicios del chico. Un destino que el club blanco vio con buenos ojos. Un equipo con gente joven, un técnico, Grosso, que está formando el grupo y un sitio con posibilidades para el argentino en el que también aprenderá del tacticismo italiano.

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Además, a Mastantuono le pesan los 63,2 millones de euros que pagó el Real Madrid por él hace un año. Su último gol oficial data del 20 de enero y sigue sin sumar asistencias. Pese a ello, el Real Madrid sigue teniendo fe en su progresión y en que será un equipo con peso en el club blanco. Este verano ha habido sondeos de la Roma, el Milan o el Fulham para conocer sus intenciones. Otro destino que se ha barajado, y en el que Mourinho tiene hilo directo, es el Benfica. Pero finalmente parece que será la Fiorentina el destino elegido tras la llamada a Florentino Pérez del director deportivo de los italianos, Fabio Paratici. Franco ya ha dado el visto bueno a su cesión a Italia y el último fleco es ver qué parte de su ficha asume la Fiorentina y cuánto tiene que pagar el Real Madrid del sueldo. El próximo 14 de agosto cumplirá 19 años y el club blanco quiere que los celebre sintiéndose otra vez importante en un equipo que le permita volver a ser el jugador que salió de River Plate hace un año.