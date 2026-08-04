Los sueños se heredan: Alfredo Pellicer competirá en el Rally Dakar 2027
A solo 150 días del ‘rally de rallys’, el joven piloto castellonense, natural de Càlig (Baix Maestrat), anunciará su participación en la prueba más emblemática y exigente en la categoría de motos
Con 22 años seguirá los pasos de su padre, el benicarlando José Manuel Pellicer, un mítico piloto provincial con un amplio palmarés de participaciones en el Rally Dakar
Faltan tan solo 150 días. La cuenta atrás hacia un nuevo Dakar ya ha comenzado. Alfredo Pellicer, piloto natural de Càlig (Baix Maestrat), competirá en el Rally Dakar 2027. El joven piloto castellonense afrontará por primera vez el mayor reto de su carrera deportiva y estará en la salida de la competición más reconocida del rally-raid mundial, el llamado rally de rallys.
Un desafío para el que lleva años preparándose y que tiene, además, un significado muy especial para la familia Pellicer.
Los sueños se heredan
Sin duda alguna, el Rally Dakar forma parte de su historia familiar. Su padre, el mítico José Manuel Pellicer, natural de Benicarló, ya vivió esta aventura y aquellas imágenes, historias y experiencias alrededor de la moto marcaron a Alfredo desde pequeño.
Ahora será él, el hijo de Pelli, quien tome la salida, continuando una historia ligada al motociclismo y construida durante años a base de kilómetros, entrenamiento, sacrificio y competición.
Del enduro al Dakar
Tras destacar desde muy joven en el enduro, en 2025 , Alfredo Pellicer Cardellat (Càlig, 11-07-2004) decidió dar el salto al rally-raid y afrontar un nuevo desafío deportivo, siguiendo los pasos que en su día tomó su padre.
Teniendo por aquel entonces 21 años, la Baja Aragón 2025 fue el punto de partida. Desde entonces, Pelli Júnior ha sumado experiencia internacional en Marruecos, Portugal y Argentina, creciendo especialmente en navegación, resistencia y gestión de carrera.
Poco más de un año después de comenzar esta nueva etapa, llegará para Alfredo Pellicer el mayor desafío posible: competir en el Rally Dakar 2027, el cual afrontará con tan solo 22 años y será próximamente cuando anuncien el equipo del que formará parte y la moto con la que competirá en su estreno en el rally de rallys.
El camino hacia Arabia Saudí
Los próximos meses estarán completamente enfocados en llegar al Dakar en las mejores condiciones posibles, con un exigente calendario de competición y preparación.
La primera gran cita será la 42ª Baja Aragón, los días 11, 12 y 13 de septiembre, después de que la prueba haya sido reprogramada tras su aplazamiento por causas de fuerza mayor. Alfredo regresará así al escenario donde, apenas un año atrás, comenzó su camino en el rally-raid.
Después llegará el Rallye du Maroc, del 28 de septiembre al 3 de octubre, cuarta prueba del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) y uno de los grandes test internacionales antes del Dakar. Una oportunidad para seguir acumulando kilómetros, navegación y experiencia en el desierto en un escenario de máximo nivel.
Calendario exigente
La preparación podría incorporar todavía una última gran cita: el Abu Dhabi Desert Challenge, del 22 al 27 de noviembre, quinta y última prueba del W2RC 2026. La participación de Pellicer está todavía por confirmar, pero supondría el último gran test competitivo antes de poner rumbo a Arabia Saudí.
Baja Aragón, Rallye du Maroc, la posible participación en Abu Dhabi y, finalmente, el Dakar ya en 2027. Evidentemente, un calendario diseñado para llegar preparado al mayor reto de su carrera.
Un sueño de muchos
Llegar al Dakar no es únicamente el logro de un piloto. Detrás hay años de trabajo y muchas personas que han creído en Alfredo desde el principio. El apoyo de la Diputación de Castellón, el trabajo del equipo Xraids Experience y la confianza de Nutrinovex, junto al resto de patrocinadores, colaboradores, profesionales, amigos y, especialmente, su familia, han sido fundamentales para llegar hasta aquí. Todos ellos también forman parte de este Dakar.
La cuenta atrás ya ha comenzado para Alfredo Pellicer rumbo al Rally Dakar 2027, porque los sueños también se heredan.
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