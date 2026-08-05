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Fernando Alonso y una renovación millonaria para seguir en Aston Martin

El piloto asturiano, que se ha tomado el verano para reflexionar sobre su continuidad en la F1, habría pedido un aumento en su salario anual

Fernando Alonso decidirá su futuro este verano.

Fernando Alonso decidirá su futuro este verano. / EP

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La pausa estival marcará un punto de inflexión en la trayectoria de algunos pilotos de la Fórmula 1. Hay incógnitas, y muchas, sobre el futuro de rostros como Max Verstappen, Carlos Sainz o Fernando Alonso. En el asturiano, a sus 45 años recién cumplidos, se está enfrentando a un curso complejo al volante del AMR26 y está valorando opciones, tanto la de renovar como la de poner punto y final a su carrera como piloto del Gran Circo.

No ha sido el inicio de año que se esperaba en Aston Martin durante la pretemporada. Fernando y su compañero, Lance Stroll, se vieron relegados a las últimas plazas de la parrilla con un monoplaza muy lejos de ser competitivo, cargado de problemas con las vibraciones, la caja de cambios y con una gran falta de fiabilidad y potencia. Y en medio de todo este contexto, queda la decisión del bicampeón español.

MOGYOROD (Hungary), 24/07/2026.- Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain attends a fan forum before the first free practice session for the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod, Hungary, 24 July 2026. The Formula One Hungarian Grand Prix race takes place on 26 July. (Fórmula Uno, Hungría, España) EFE/EPA/Zsolt Czegledi HUNGARY OUT

Fernando Alonso durante el fin de semana en Hungría / Zsolt Czegledi / EFE

"Mi decisión no depende del rendimiento de este año. Este año hemos empezado con mal pie y no puedo basar mi decisión para el año que viene en un rendimiento que no es realista. Creo que este no es el verdadero potencial del equipo. Es mucho mayor de lo que vemos", valoraba ante los medios tras la cita en Bélgica, una semana antes de la incorporación de diceciséis mejoras en Hungría que catapultaron al monoplaza a la zona media de la parrilla.

"Mi decisión tiene que ver con el reglamento, conducir estos coches en circuitos como Spa o antes en Silverstone no es lo que sueño para el futuro", sentenciaba.

La apuesta por Aston Martin

Fernando siempre ha defendido que, mientras se sienta competitivo y tenga pasión por correr, continuará. También llegó a aclarar, tras los rumores de una supuesta marcha a Alpine, que le es totalmente fiel a Aston Martin y cree totalmente en el potencial de los de Silverstone.

En medio de todo este contexto, Marc Limacher, autor del libro anual 'Business Book GP', que versa sobre el negocio del Gran Circo, ha desvelado que el asturiano estaría negociando un sueldo millonario con su actual fábrica. "Escucho que Fernando Alonso pide 40 millones por temporada a Aston Martin para extender su contrato en 2027 y 2028", desvelaba. De esta forma, tal y como apunta Limacher, Fernando seguiría dos cursos más.

Cerca de algunos 'top'

"Actualmente cobra 30 millones de la escudería inglesa", expresaba el autor. De esta manera, y de firmar un acuerdo de esta magnitud, Alonso se acercaría a los sueldos de los pilotos 'top' de la parrilla, pese a haber ganado dos títulos mientras que otros no han logrado ni uno. Es el caso de Charles Leclerc, por ejemplo, quien se dice que ha firmado un acuerdo de 40 millones por curso en su renovación con Ferrari. Se queda lejos, eso sí, de los 70 millones de Max Verstappen, el que más cobra en la parrilla.

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Sea como sea, no parece que el futuro de Alonso vaya a decidirse por una cantidad económica. A estas alturas, el piloto asturiano valora el poder disfrutar y ser competitivo. Habrá que esperar al regreso tras el parón veraniego para saber qué sucederá con su futuro.

Fuente: Sport

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