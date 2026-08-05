Juanlu Esbrí debuta con victoria en el Padel Premier P1 de Londres... y le espera un rival duro en octavos

Juanlu Esbrí comenzó con buen pie su participación en elPremier Padel P1 de Londres, clasificándose para los octavos de final del torneo británico. El jugador castellonense, junto a su compañero Sanyo Gutiérrez, superó por 4-6 y 4-6 en un encuentro muy igualado a la pareja hispano-argentina formada por Hernández Quesada y Capra.

Juanlú Esbrí animándose junto a su compañero durante un partido. / Mediterráneo

En un duelo de máxima exigencia, Esbrí y Gutiérrez supieron mantener la calma en los momentos decisivos para sellar un triunfo de gran valor y continuar su camino en la cita londinense con la ambición de llegar a las rondas finales. No en vano, en octavos de final les espera un desafío de máxima dificultad, ya que se medirán a la pareja número ocho del torneo, formada por Lucas Campagnolo y Momo González.

Noticias relacionadas

Con esta victoria, Juanlu Esbrí confirma el excelente momento que atraviesa. Tras alcanzar las semifinales del Premier Padel P1 de Pretoria la pasada semana, el jugador español mantiene su dinámica positiva tanto en resultados como en sensaciones sobre la pista, consolidando la buena conexión con Sanyo Gutiérrez en este nuevo proyecto deportivo que ha arrancado muy bien.