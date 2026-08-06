El Circuito Provincial de Tenis de Castellón resiste al incendio y mantiene su calendario estival

El Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026 continúa recorriendo la provincia durante la temporada estival y sigue consolidándose como una de las competiciones de referencia para el tenis base castellonense. Tras arrancar el verano en el C.T. Torremar, el calendario ha pasado ya por La Plana Sport, el C.T. Almazora, el C.T. Benicarló y Scude Nules. Esta semana, la competición no para y ontinúa en el C.T. Uxó y el C.T. Vila-real.

La prueba organizada por Scude Nules estuvo marcada por las complicadas circunstancias provocadas por el terrible incendio que afectó a la zona durante esos días. A pesar de la situación, la organización y los clubes implicados trabajaron para garantizar la disputa del torneo, trasladando la competición a las instalaciones de La Plana Sport para que los jugadores pudieran seguir compitiendo con normalidad.

La prueba organizada por Scude Nules del Circuito Provincial de Tenis 2026 se realizó en La Plana Sport Castellón. / Tenis Drive Academy

Los ganadores

La cita volvió a reunir a jóvenes promesas del tenis provincial en diferentes categorías y dejó partidos de buen nivel. En benjamín masculino, Quim Cabedo se impuso a Alfonso Febrer por 5-4 y 4-2, mientras que en benjamín femenino Beatriz Castellanos venció a Valeria Martínez. En alevín masculino, Marcos Omella superó a Hegoi Fernández por 6-4 y 6-1, y en alevín femenino Anna Serral ganó a Lía Ortells por 6-0 y 6-1.

En categoría cadete masculina, Aarón Naharro derrotó a Ferran Salvador por 6-4 y 6-3, mientras que en cadete femenino Sofía Hiraldo se impuso a Alexandra María Tarcolea por 6-3 y 6-0. Unos resultados que reflejan el buen momento de la cantera provincial y el crecimiento competitivo de los jugadores en cada una de las sedes del circuito.

Los campeones del Circuito Provincial de Tenis de la edición 2025, presentes en la presentación oficial. / Tenis Drive Academy

Gran participación

Una vez más, el Circuito Provincial registró una excelente participación y volvió a dejar un magnífico ambiente deportivo y de convivencia. Jornada tras jornada, la competición permite comprobar el alto nivel de los jugadores de todas las categorías y refuerza el trabajo de clubes, técnicos y familias en el impulso del tenis base.

El calendario continuará antes de finalizar el verano con tres citas importantes. Del 24 al 29 de agosto, La Plana Sport acogerá las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. Del 31 de agosto al 5 de septiembre, el Club de Tenis Burriana será sede de las categorías alevín, infantil y absoluto. Finalmente, del 11 al 13 de septiembre, la temporada concluirá con la celebración del Máster Final en la Ferrero Tennis Academy de Villena, donde competirán los mejores jugadores de cada categoría tras los resultados obtenidos a lo largo del circuito.

Representantes de instituciones y Roberto Bautista, junto a colaboradores y patrocinadores del Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026. / Tenis Drive Academy

La gala del tenis, en diciembre

La temporada tendrá además una cita muy especial el martes 15 de diciembre con la celebración de la Gala del Tenis 2026 en el Paraninfo de la UJI. El evento volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de la familia del tenis y del deporte provincial, reuniendo a representantes institucionales, clubes, patrocinadores, deportistas, entrenadores y aficionados.

Como cada año, los jugadores y jugadoras del circuito recibirán el reconocimiento a su esfuerzo, en un final de curso muy emotivo por la despedida de Roberto Bautista. n