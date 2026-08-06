Juanlu Esbrí da la cara pero se despide del Premier Padel de Londres en octavos de final

El castellonense Juanlu Esbrí cerró su participación en el London Premier Padel P1 después de caer en los octavos de final junto al argentino Sanyo Gutiérrez. La pareja cedió por 6-4 y 6-2 frente al español Momo González y el brasileño Lucas Campagnolo, una de las duplas más sólidas y experimentadas del cuadro masculino.

Esbrí y Sanyo afrontaban el encuentro con confianza tras haber superado su estreno en la capital británica. En la ronda anterior derrotaron por un doble 6-4 a Lucho Capra y Luis Hernández, resultado que les permitió situarse entre las 16 mejores parejas del torneo y prolongar las buenas sensaciones de un proyecto deportivo todavía reciente.

El castellonense Juanlu Esbrí (d), junto al argentino Sanyo Gutiérrez, ha cerrado en octavos su participación en el London Premier Padel P1. / Agencias

Un primer set muy competido

El duelo comenzó con máxima igualdad. El jugador castellonense y su compañero consiguieron sostener el ritmo de sus rivales, defendieron con intensidad y buscaron acelerar cada vez que lograron conquistar la red. Esbrí volvió a exhibir su potencia, capacidad de definición y valentía para asumir responsabilidades en los momentos de mayor exigencia.

González y Campagnolo, sin embargo, hicieron valer su regularidad. La primera manga se decidió por pequeños detalles y una rotura terminó inclinándola por 6-4. En el segundo parcial, Momo y Campa elevaron su nivel, redujeron los errores y castigaron las pérdidas de iniciativa de Esbrí y Gutiérrez hasta cerrar el encuentro con un 6-2.

Pese a la derrota, la pareja hispano-argentina dejó una imagen competitiva y volvió a demostrar que dispone de argumentos para medirse con rivales consolidados en las rondas decisivas del circuito internacional.

El castellonense Juanlu Esbrí (i), junto al argentino Sanyo Gutiérrez, ha cerrado en octavos su participación en el London Premier Padel P1. / Agencias

Buenas sensaciones junto a Sanyo

El balance de la gira es positivo para Juanlu Esbrí. Su asociación con Sanyo Gutiérrez ya había dejado señales prometedoras en el torneo de Sudáfrica, donde alcanzaron las semifinales antes de caer ante Fede Chingotto y Ale Galán.

En Londres volvieron a superar una ronda, confirmando la rápida adaptación entre la potencia y agresividad del castellonense y la capacidad del veterano jugador argentino para construir los puntos, manejar los tiempos y ordenar el juego desde el fondo de la pista.

Esbrí, cuyo mejor puesto en la clasificación mundial es el número 22, continúa instalado entre los jugadores destacados del circuito. El castellonense mantiene así su progresión en una temporada de máxima exigencia, con el objetivo de ganar regularidad y acercarse cada vez más a las rondas finales de los grandes torneos.

El castellonense Juanlu Esbrí (i), junto al argentino Sanyo Gutiérrez, ha cerrado en octavos su participación en el London Premier Padel P1. / Agencias

Madrid, próximo objetivo

Tras la cita londinense, el calendario profesional afrontará un parón estival de varias semanas. Esbrí aprovechará este periodo para descansar, trabajar diferentes aspectos físicos y tácticos y preparar en las mejores condiciones posibles su regreso a la competición.

Su próximo gran objetivo será el Comunidad de Madrid Premier Padel P1, previsto del 31 de agosto al 6 de septiembre. Allí buscará recuperar el pulso competitivo, avanzar de nuevo en el cuadro y seguir sumando resultados que le permitan consolidar su posición entre la élite internacional del pádel.