Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en CastellónAccidente AP-7Corneado en la VallAgenda del fin de semanaRascacielos en New YorkEl tiempo en CastellónOkupas junto a Salera
instagramlinkedin

FÚTBOL

Bernardo Silva será la gran atracción en el amistoso ante el Ferencvaros

El portugués se estrena en la convocatoria junto a Brahim y Rudiger. Diomande pasó el reconocimiento, pero no se dejó ver por Valdebebas ni entra en la convocatoria

Bernardo Silva, en un entrenamiento con el Real Madrid.

Bernardo Silva, en un entrenamiento con el Real Madrid. / Real Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid viaja a Hungría para disputar su segundo partido amistoso oficial de la pretemporada ante el Frencvaros. Será en Budapest y la gran novedad de la convocatoria es la inclusión de Bernardo Silva, que debutará como jugador del Real Madrid. El portugués es uno de las novedades junto a Brahim y a Antonio Rudiger, jugadores todos que se han incorporado al trabajo con el equipo esta misma semana.

Quien no está en la convocatoria es el marfileño Yan Diomande, que pasó el reconocimiento médico. El joven extremo de 19 años ya es jugador blanco después que de el Real Madrid haya cerrado su traspaso en 135 millones, lo que le convierte en el futbolista más caro de la historia del club. Diomande no se dejó ver por Valdebebas este viernes durante el entrenamiento y comenzará a trabajar con sus nuevos compañeros la semana que viene.

El otro nombre propio de la actualidad blanca, Vinícius, sí ha viajado con el equipo y estará en Hungría. Después de su renovación hasta 2032, en la que ha logrado que el Real Madrid le mejorase el sueldo de 18 a 24 millones netos por temporada, además de quedarse con el 70% de sus derechos de imagen, el brasileño está eufórico porque considera que ahora sí tiene el estatus de estrella máxima en el club que se ha ganado. Habrá que ver luego su convivencia con Kylian Mbappé, el jugador que Florentino Pérez ha designado como jugador franquicia de este equipo.

Esta es la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Ferencvaros en el segundo amistoso de la pretemporada, que se disputará en el Ferencvaros Stadion de Budapest, Hungría (sábado, 19:00).

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Trent, Á. Carreras, Rüdiger, Huijsen, Dumfries, Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

Noticias relacionadas

Delanteros: Vini Jr., Brahim, Endrick, Carlos Espí y Daniel Yáñez.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
  2. Cuatro incendios complican el interior de Castellón y obligan a desalojar masías y confinar un municipio
  3. La Aemet lanza su primera previsión para el día del eclipse en Castellón: 'Nubes en zonas del este peninsular
  4. Accidente entre un camión frigorífico y un portavehículos en la AP-7 a su paso por Castellón
  5. Otro detenido por amenazas con un cuchillo en un bar lleno de gente en el centro de Castelló
  6. El aeropuerto de Castellón adjudica su 'megacontrato' de seguridad: vigilancia y control de equipajes por 2,4 millones de euros
  7. Dos detenidos tras robar 30 toneladas de cableado telefónico valorado en casi 200.000 euros en Onda
  8. El motivo por el que el Ayuntamiento suelta miles de mosquitos tigre en cinco parques de Castelló

Vídeo: incendio en Tírig

Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

El PMA se mueve a Tírig tras mejorar en Serra d'en Galceran y se ha dado por estabilizado en Culla

El PMA se mueve a Tírig tras mejorar en Serra d'en Galceran y se ha dado por estabilizado en Culla

La millonaria inversión de Vila-real para construir su pista de atletismo y velódromo

La millonaria inversión de Vila-real para construir su pista de atletismo y velódromo

Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior

Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
Tracking Pixel Contents