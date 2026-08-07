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Ferran Torres, tras ser nombrado embajador de la Comunitat Valenciana: "Recuerdo a las víctimas de la dana. El gol del mundial fue la resiliencia de nuestra tierra"

El futbolista de Foios será la imagen de la Comunitat Valenciana, sin recibir contraprestrción económica, para promocionar sus atractivos culturales y deportivos a nivel nacional e internacional

Ferran Torres recuerda a las víctimas de la dana tras ser nombrado embajador de la C. Valenciana

Ferran Torres recuerda a las víctimas de la dana tras ser nombrado embajador de la C. Valenciana

Germán Caballero

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Alfredo Castelló

Ferran Torres vive este viernes su día (civil) más importante de su carrera. El deportivo ya lo vivió el pasado 19 de julio en New Jersey, cuando su gol en la prórroga ante Argentina daba a España su segunda copa del mundo. Por eso, el delantero de Foios será hoy el protagonista de dos homenajes: el primero, el institucional en la Generalitat, y segundo, el local, el más cercano, el de Foios, su pueblo, que lo espera para darle las gracias por avistar la segunda estrella.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido en el Palau a Ferran Torres, para firmar el protocolo de colaboración por el que el futbolista de Foios se convierte en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana. El acuerdo tiene como objeto "proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión de la Comunitat Valenciana y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales".

Orgulloso de su tierra

Durante su intervención, el jugador de Foios quiso "dar las gracias a todos los valencianos por estos honores y estoy muy orgulloso de compartir con todos ellos este mundial. Valencia es mi tierra, aquí tengo mi vida y mi familia y donde adquirí unos valores y compromisos a los que nunca renunciaré".

Colas en les Corts para el nombramiento de Ferran Torres en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana

Colas en les Corts para el nombramiento de Ferran Torres en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana / Germán Caballero

Por ese motivo, aseguró que saca la senyera en cada triunfo, como hizo en el Mundial. Ferran tuvo un "recuerdo para la dana y todas las víctimas" y resaltó que su gol "fue de todos los españoles" y también como muestra de "de resiliencia de nuestra tierra"

Para el delantero del Barça, ser embajador de la C. Valenciana es "una responsabilidad y significa mucho para mi"- Ferran, que no cobrará por ser imagen de la C. Valenciana, afirmó es el objetivo del protocolo "es que se pongan en marcha proyecto para los jóvenes" que signifiquen "valores positivos para nuestra gente". Por último, destacó que en su menta está "llevar cada más arriba a nuestra Comunitat Valenciana".

Llorca: "sentimiento de tierra, de patria"

Por su parte, Pérez Llorca aseguró que los los valencianos "nos sentimos orgullos que un vecino nuestro haya sido capaz de conseguir algo mas allá de lo deportivo". El president apuntó que "ver a Ferran con la senyera por el campo" provocó "un sentimiento de tierra, de patria".

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Por eso, para Llorca "hoy era importante que Ferran viera los satisfechos que estamos contigo" y como "bien decías "que este protocolo no se quede en un momento o imagen, sino en un compromiso". El president reveló que Ferran solo puso una condición para aceptar ser imagen de la C. Valenciana:"no cobrar por ello". En este sentido, el president ensalzó que "llevar el sentimiento de ser valenciano no tiene valor económico" por eso "avisó que no quería una contrapresatación, y eso es un compromiso grande con la Comunitat". Llorca afirmó que "por eso serás un gran embajador y llevarás su nombre por todo el mundo".

Fuente: Levante - EMV

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