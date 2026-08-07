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Luca Gozalbo, la joven promesa de Benicàssim que rema hacia el Mundial de Italia en paddle surf: "Me gustaría quedar en buen puesto"

Con 14 años, el deportista de Benicàssim ha arrasado en las pruebas provinciales, fue cuarto de España en sup RACE y tiene el reto de hacer un gran papel en Italia

Vídeo | Luca Gozalbo durante una de sus pruebas ganadas en paddle surf.

Vídeo | Luca Gozalbo durante una de sus pruebas ganadas en paddle surf.

Aitor Aguirre

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Aitor Aguirre

Vila-real

A los tres años, Luca Gozalbo ya se subía a una tabla. Primero fue casi un juego, una manera de acercarse al mar de la mano de su madre, practicante de kitesurf, y del monitor Marco Dopoioni. Después llegaron los entrenamientos y, poco a poco, el sup RACE, la modalidad en la que hoy empieza a abrirse camino. Con solo 14 años, el joven deportista de Benicàssim es una de las promesas castellonenses y prepara su participación en el Campeonato del Mundo, que se disputará el próximo mes de octubre en Sabaudia (Italia).

Luca haciendo lo que más le apasiona.

Luca haciendo lo que más le apasiona. / MEDITERRÁNEO

Su progresión ha sido constante e imparable estos años. Luca pertenece al club Maui, donde ha ido creciendo bajo la dirección de sus entrenadores Juan Segarra, propietario de la entidad y Cristian. Esta temporada ha ganado todas las pruebas provinciales celebradas y todavía le quedan dos citas importantes antes del Mundial: la prueba del 20 de septiembre en Maui Benicàssim y la Gran Carrera Mediterráneo, en Santa Pola.

A nivel nacional también ha dado un paso importante. En mayo acabó cuarto de España en la modalidad sup RACE, un resultado que confirma su evolución y le permite mirar al Mundial con ambición. «Fue un excelente campeonato y estoy muy contento, aunque todavía tengo margen de mejora», explica a Mediterráneo.

Luca, durante una prueba.

Luca, durante una prueba. / MEDITERRÁNEO

El mar, desde casa

La relación de Luca con el mar nació en familia. «Empecé porque mi madre me enseñó. Me llamaba mucho la atención el surf y también el paddle surf», recuerda. Lo que empezó como una afición terminó convirtiéndose en una rutina de entrenamientos y competiciones. Hay que destacar que el SUP Race exige mucho más de lo que puede parecer desde fuera.

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La modalidad consiste en completar un recorrido cronometrado y cruzar la meta en el menor tiempo posible. «En teoría puede parecer más fácil, pero cuando compites cambia todo». El próximo objetivo está marcado en rojo. Luca viajará al Campeonato del Mundo de Sabaudia con la ilusión de medirse a deportistas de otros países y comprobar su nivel en una cita internacional. «Me gustaría quedar en un buen puesto, entre los cinco o seis primeros», asegura.Más allá del resultado, la experiencia será una oportunidad para seguir creciendo. De Benicàssim al Mundial, Luca avanza sobre la tabla con el sueño de hacerse un sitio entre los mejores.

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