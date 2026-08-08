La ‘era Gerard Pusó’ arranca en un renovado Peñíscola FS

La era Gerard Pusó ha comenzado en el Servigroup Peñíscola FS. De la mano del joven entrenador barcelonés de 34 años, ya está en marcha y tiene prácticamente terminada su primera semana de pretemporada. Tras cuatro años como segundo de Santi Valladares, el club ha confiado en el técnico de Callús para esta nueva etapa.

La plantilla fue reunida el lunes para la presentación e inició los entrenamientos el martes. La primera semana de trabajo ha sido muy exigente para los jugadores, compaginando entrenos en el gimnasio y sobre la pista.El martes, miércoles y jueves trabajaron mañana y tarde. Ayer, solo por la mañana, y sin descanso este fin de semana lo hacen de nuevo en doble sesión tanto el sábado como el domingo.

En sus primeras manifestaciones como primer entrenador, Gerard Pusó afirmó a Mediterráneo que «empieza con muchas ganas e ilusión una nueva etapa e intentaremos dar lo mejor para que el equipo sea competitivo e incómodo para cualquier rival».

Imagen de esta pretemporada. / ELOY CERDÁ

Estilo propio

Sobre el estilo de juego que desarrollará el equipo, Pusó remarcó que lo determinan los jugadores. «Tenemos una plantilla amplia con recursos y estamos muy contentos con el equipo. Contamos con cierres de muy alto nivel, alas de distinto perfil, pívots dominantes y porteros con recursos bajo palos y capacidad para incorporarse al ataque», indicó.

Tanto para el propio técnico como para el director deportivo del club, Álex Catalán, la confección de la plantilla «ha sido muy positiva», considerando que las incorporaciones realizadas han dejado un grupo muy equilibrado. Gerard Pusó, además, asume la responsabilidad de que tanto él como Jordi Gay, su segundo entrenador, han de dar con la clave de intentar sacar lo mejor de cada jugador.

El objetivo de la temporada que tanto desde la dirección deportiva del club como por parte del cuerpo técnico marcan es claro: «La permanencia en Primera División». «Pies en el suelo, ser humildes y conscientes del club que somos», destacó el entrenador. «El objetivo principal es la permanencia, pero sin renunciar de nada. Si se consigue pronto, buscaremos otras metas, y si podemos luchar por puestos de arriba vamos a hacerlo. Nos va a caracterizar la exigencia y la ambición. No tengo ningún tipo de duda», concluyó un técnico que muestra ambición en el nuevo desafío que tiene por delante.

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Primer partido estival

La primera prueba del Peñíscola FS será el próximo viernes, día 14 de agosto, a las 20.00 horas en el pabellón Juan Vizcarro. Ese día se enfrentará a ElPozo Murcia, vigente subcampeón de liga.