Adam Cardosa, músculo y mucho esfuerzo para llegar a la élite del culturismo: "Si salgo fuera de casa debo llevarme mi comida detrás"

Adam Cardosa, de 28 años y natural de Vila-real, ha aprendido que el culturismo no se construye solo delante del espejo ni sobre el escenario. Se moldea antes, en los días de cansancio, en las comidas medidas al milímetro, en el cardio en ayunas y en esa parte invisible que lleva a su cuerpo y su mente al límite. Este año, todo ese esfuerzo ha tenido premio. El vila-realense ha cerrado la mejor temporada de su carrera con un subcampeonato de Europa, una plata nacional en -65 kg y un triunfo en Reino Unido que le permitió pelear por la tarjeta profesional.

Su balance habla por sí solo. Cardosa compitió en cuatro campeonatos y en todos dio un paso adelante. «La temporada ha sido súper especial, bonita y larga a la vez. Fui segundo de España en mi categoría, -65 kg, lo que me dio el pase al Campeonato de Europa representando a España junto a la selección española en Bélgica. También quedé segundo en un campeonato internacional. Para mí fue súper bonito y una experiencia increíble», explica.

Adam Cardosa. / MEDITERRÁNEO

Siete meses de preparación

El culturismo exige una disciplina difícil de imaginar desde fuera. En el caso de Adam, el entrenamiento empezó en enero: «En preparación suelo entrenar seis días, combinándolo con el cardio, que se mantiene los siete días de la semana. Mi día a día es levantarme y hacer 30 o 40 minutos de cardio en ayunas. Luego desayuno, me voy a trabajar y a media mañana hago mi entrenamiento de fuerza junto a mi segunda sesión de cardio postentrenamiento. Después como, descanso, sigo por la tarde con el trabajo y hago una tercera sesión de otros 30 minutos», relata.

La alimentación es otra parte clave. «Todo esto va con una dieta adaptada a mis objetivos, que debo seguir todos los días sin poder saltarme nada de lo que marque el papel. Si salgo fuera de casa debo llevarme mi comida detrás. Puede parecer muy difícil, y obviamente lo es, pero cuando algo te gusta y tienes un objetivo, no hay nada que te saque de ese camino».

Adam, de espaldas. / MEDITERRÁNEO

Más técnica que ego

En el gimnasio, Cardosa tiene claro que no todo consiste en levantar más kilos. En un deporte donde la estética, la simetría y el control muscular pesan tanto como la fuerza, la técnica es fundamental. «Realmente no me centro en levantar un peso muy exagerado, ya que debo priorizar una técnica correcta para estimular el músculo que quiero trabajar. Mucha gente solo se centra en el peso, y sí, es importante, pero si no realizas una técnica correcta no va a servir para nada y posiblemente nos derive en molestias o lesiones», advierte.

¿Prejuicios hacia su físico?

El culturismo todavía arrastra ciertos prejuicios, aunque Adam cree que la percepción ha cambiado en los últimos años. «Ahora mismo se respeta mucho más, ya que está en pleno crecimiento y hay más información sobre el culturismo», señala. La exigencia, en cualquier caso, no significa renunciar siempre a todo. «Me encanta disfrutar fuera de temporada, salir a comer fuera de casa, irme de vacaciones… Hay tiempo para todo, porque también es importante desconectar. Pero cuando empieza la preparación, sabemos lo que tenemos que hacer y no podemos salirnos de ahí si quieres llevar tu físico al siguiente nivel».

Adam, sacando brazo. / MEDITERRÁNEO

Pasión antes que dinero

Como ocurre en muchos deportes minoritarios, el rendimiento no siempre tiene una recompensa económica directa. «En mi caso, las competiciones no me aportan nada a nivel monetario. Solo hay premios cuando eres profesional y entras en el top 3, algo bastante difícil. Aun así, lo hago porque me encanta el culturismo y llevar el físico al extremo. Indirectamente sí que me aporta, ya que soy nutricionista y entrenador personal, y eso me genera mayor afluencia de clientes a los que poder ayudar».

En su camino, también destaca el papel de Juanjo Nares, su preparador desde 2022. «Sin él esto no sería posible. Es un gran profesional y tengo toda mi confianza depositada en él. Sé que vamos a conseguir mucho más porque hacemos buen equipo», afirma.

Y ahora, tras el titánico esfuerzo, se ha ganado un buen descanso a nivel físico y mental: «Después de estos siete meses, el cuerpo necesita descansar y desconectar para recuperarse y volver con más fuerzas que nunca para alcanzar mejor físico». Adam, el músculo para llegar a la élite.