Amistoso
El City amarga la fiesta de Kang-in Lee en Seúl
El surcoreano debutó con el Atlético de Madrid en su país y no pudo evitar la derrota de su equipo ante un Manchester City mejor
Jordi Delgado
No se le han dado bien los equipos de Mánchester al Atlético de Madrid esta pretemporada. Tras la sufrida ante el United en Suecia, el equipo del Cholo Simeone perdió ante el City en Seúl durante la gran fiesta y debut de Kang-in Lee con la camiseta rojiblanca.
Fue mejor el equipo de Enzo Maresca durante el partido, ante un Atleti plagado de canteranos y aún sin sus estrellas mundialistas.
Perdonó el equipo 'sky blue' durante gran parte de la primera mitad, pero fue finalmente el Atlético el que golpeó primero. Gol importante de Jorge Domínguez, justo antes del descanso. Finalizó con calidad para batir a Donnarumma tras un toque de Hjulmand en la salida de un córner. Gran partido del canterano rojiblanco, muy sólido en defensa y mostrando su olfato goleador. Fue de los mejores del partido.
Sufrió el equipo del Cholo en las bandas con los canteranos Dani Martínez y Carlos Martín, donde el City tiene mucho desborde con Savinho o Antoine Semenyo.
Y es desde allí por donde llegó la remontada del City, los dos de Omar Marmoush. El primer tanto surgió desde una jugada destacada de Semenyo para poner un balón al corazón del área pequeña que encontró la bota del egipcio. El segundo partió de un fuera de juego claro del ghanés, que ganó, con ventaja ilegal, la carrera a Carlos Martín y volvió a asistir a Marmoush para que batiera con facilidad a Oblak. Los celebró con bastante rabia el egipcio, que espera ser más importante este año con Maresca si finalmente no se acaba por concretar su salida al Tottenham.
Acabó apretando más el City, una tónica habitual durante el partido. Esquivel, que sustituyó a Oblak, firmó buenas intervenciones pero no pudo evitar el tanto en los minutos finales de Aït Nouri, también en posible posición de fuera de juego.
Oportunidad para Kang-in Lee
Tuvo una media hora para brillar el surcoreano en su país, donde ha sido indiscutiblemente el héroe estos días de gira. Su primera acción fue en una falta directa, que se fue fuera por poco a la derecha del cancerbero 'cityzen'.
Con el '7' a la espalda, el el del PSG hereda un dorsal histórico y abre al mercado asiático a la entidad colchonera. En pocos días, según 'AS', el club vendió las 10.000 zamarras que llevó a Corea y se estima que su dorsal venda cinco veces más camisetas que Antoine Griezmann la pasada temporada.
“Estoy muy ilusionado por poder empezar, con muchas ganas de conseguir cosas importantes con mis compañeros y con mucha ambición”, comentó el jugador en la rueda de prensa previa a este importante partido para él. "Vengo a ganar y sobre todo a ayudar al equipo, porque en el fútbol eso es lo más importante. Voy a dar el 120 por ciento para ayudar al equipo hasta el último día que esté aquí".
Fuente: Sport
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