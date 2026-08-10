El incendio de la Serra d'Espadà cambia el recorrido de la Marató dels Dements: ¿por dónde se puede entrenar?

El incendio forestal que ha afectado a la Serra d'Espadà tendrá consecuencias directas sobre la próxima edición de la Marató dels Dements, que este año no podrá celebrarse íntegramente sobre su recorrido original. Las llamas han alcanzado una parte relevante del trazado, especialmente los primeros 10 kilómetros de la carrera.

Según ha comunicado la organización, las zonas afectadas corresponden a Costera, Coll Roig, Nevera y Tarraguán, hasta la Font de Matilde. Ante esta situación, Dements trabaja ya con distintas alternativas para modificar el itinerario, aunque cualquier decisión deberá consensuarse previamente con las administraciones competentes.

Dónde se puede entrenar para la Marató dels Dements

Mientras se concreta el nuevo recorrido de la Marató dels Dements, la organización sí ha indicado expresamente qué sectores pueden utilizar los corredores para continuar preparando la prueba.

En concreto, Dements recomienda entrenar la subida al Puntal de l'Aljub desde la Font de Matilde, así como todo el recorrido de la Mitja d'Aín comprendido entre los kilómetros 10 y 42, ya que estas zonas no se han visto afectadas por el incendio forestal.

Se trata, por tanto, de los principales sectores de referencia para quienes estén preparando la carrera mientras se determina cómo quedará configurado finalmente el trazado de esta edición.

Consorci de Bombers de Castelló

Petición expresa para no entrar en las zonas quemadas

La organización ha realizado además un llamamiento contundente a corredores, senderistas y aficionados a la montaña para que no transiten bajo ningún concepto por las zonas afectadas por el incendio.

Desde Dements subrayan que, en estos momentos, la prioridad absoluta es la recuperación de la Serra d'Espadà una vez que el incendio pueda darse definitivamente por extinguido, dejando la celebración de la prueba deportiva en un segundo plano.

«Os exigimos la máxima responsabilidad y confiamos en vuestro respeto, no transitando bajo ningún concepto por las zonas quemadas», señala el comunicado de la organización.

El recorrido definitivo se decidirá con las administraciones

Dements recuerda además que modificar el recorrido de una prueba de montaña de estas características implica un importante trabajo de planificación y recalca que las decisiones sobre el trazado nunca se improvisan.

La organización insiste en que la seguridad de los corredores y el respeto por la montaña serán los criterios fundamentales para diseñar la alternativa.

El recorrido definitivo de la Marató dels Dements se dará a conocer después de las reuniones previstas con las administraciones para analizar las posibilidades existentes y consensuar el nuevo itinerario.