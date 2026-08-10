'Jimmy Go' trae a Castelló su reto de 3.953 kilómetros contra el suicidio: una maratón al día por toda España

El Planetari de Castelló y el Parque Litoral han sido escenario este lunes de una de las etapas de Romper el Silencio, el desafío solidario con el que el bombero y atleta Jaime Domínguez, conocido como Jimmy Go, recorre España para dar visibilidad a la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental.

El reto tiene una cifra cargada de significado: 3.953 kilómetros, uno por cada persona que perdió la vida por suicidio en España durante 2024. Para completarlos, Jimmy Go está realizando una maratón diaria en diferentes ciudades españolas, utilizando el deporte como altavoz para una realidad que todavía continúa rodeada de silencio.

Su paso por Castelló ha llevado el desafío hasta el entorno del Grau, donde el atleta ha completado una nueva jornada de un recorrido que pretende poner el foco no solo en las cifras, sino también en la necesidad de hablar abiertamente sobre el bienestar emocional, la prevención y la búsqueda de ayuda.

¿Quién es Jimmy Go?

Jaime Domínguez Ibáñez es bombero del Ayuntamiento de Madrid y corredor especializado en pruebas de resistencia. Conocido deportivamente como Jimmy Go, ha ligado durante los últimos años varios de sus desafíos deportivos a iniciativas solidarias.

En esta ocasión, el objetivo de Romper el Silencio es transformar el esfuerzo físico de recorrer miles de kilómetros en un mensaje de concienciación sobre el suicidio y la salud mental.

El propio proyecto busca que cada etapa sirva también como punto de encuentro con ciudadanos, corredores y colectivos de las distintas localidades por las que pasa.

Castelló recibe a Jimmy Go

A la conclusión del reto en la capital de la Plana, Jimmy Go ha sido recibido por la concejala de Deportes de Castelló, Maica Hurtado, que ha trasladado el respaldo institucional del Ayuntamiento a la iniciativa.

Hurtado ha puesto en valor «el ejemplo de solidaridad de Jimmy Go y el impacto social de este proyecto», que, según ha destacado, busca «sacar a la luz una realidad invisible para muchos».

La edila ha mostrado además el orgullo que supone para Castelló formar parte de un desafío que recorre diferentes puntos de España.

«Queríamos mostrar nuestro apoyo y poner en valor esta maravillosa iniciativa solidaria y subrayar la implicación absoluta de este Ayuntamiento y de todo el conjunto de la ciudad de Castelló», ha señalado Hurtado.

El deporte como herramienta de transformación social

La concejala de Deportes ha aprovechado la llegada de Jimmy Go para reivindicar también el papel del deporte más allá de la competición.

Hurtado ha recordado la apuesta municipal por el modelo de Castelló como Capital del Deporte y ha defendido que la actividad física puede actuar como una herramienta de transformación social.

«La práctica del deporte es, además de sinónimo de un estilo de vida activo y saludable, una herramienta de transformación social», ha manifestado.

En esta línea, ha añadido que «el deporte es un gran transmisor de valores, de compañerismo, de superación y, sobre todo, de una inmensa solidaridad».

El vínculo con la salud mental

El mensaje de Romper el Silencio conecta directamente con uno de los asuntos en los que el Ayuntamiento de Castelló ha centrado parte de sus políticas sociales en los últimos tiempos: la salud mental.

Maica Hurtado ha vinculado la presencia de Jimmy Go en la ciudad con otras iniciativas desarrolladas por el consistorio y ha recordado la puesta en marcha del I Plan Municipal de Salud Mental de Castelló.

La concejala ha señalado que este instrumento ha contado con la colaboración de colegios profesionales, asociaciones de personas afectadas y sus familias, con el objetivo de avanzar en prevención, sensibilización y atención.

«La sensibilidad del Ayuntamiento de Castelló con la salud mental es real y prioritaria», ha afirmado Hurtado, antes de insistir en una de las ideas que el consistorio ha situado en el centro de su mensaje: «Sin salud mental no puede haber salud».

El paso de Jimmy Go por Castelló suma así una nueva etapa a un desafío en el que deporte, solidaridad y salud mental avanzan juntos a lo largo de miles de kilómetros.