El vóley-playa genera polémica en Benicarló tras la intervención de la Policía Local: «Cada verano juegan con nosotros turistas y vecinos"

El vóley-playa está siendo tema de debate en Benicarló. La semana pasada, un grupo de personas estaban practicando este deporte en la playa de El Morrongo de la localidad del Baix Maestrat cuando apareció la policía local instándoles a retirar la red que habían instalado y abandonar el lugar donde estaban jugando.

Según uno de los afectados a través de las redes sociales llevan «más de 25 años montando una red en la playa, practicando deporte sin molestar absolutamente a nadie, sin generar conflictos y compartiendo el espacio con total normalidad». Además, añade que el material utilizado es suyo: «la red, los postes, las líneas... absolutamente todo. No le cuesta un solo euro al Ayuntamiento.»

Los implicados atribuyen esta orden a la regidora de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Benicarló, Inmaculada Calvet, y no entienden esta decisión porque la actividad es un reclamo turístico. «Cada verano juegan con nosotros turistas y vecinos de segunda residencia de toda España y de otros países. El miércoles había gente de Zaragoza, Madrid, Francia y Alemania. Todos compartiendo deporte, convivencia y buen ambiente, y por supuesto sin cobrar absolutamente nada», aseguró uno de los afectados que tuvo que dejar de jugar, considerando que «no era lo justo».

La postura del ayuntamiento

Inmaculada Calvet atendió a Mediterráneo para explicar el motivo por el cual se impidió jugar al vólei-playa: «Todos los pueblos tienen un plan anual de explotación de playas que aprueba Costas para mantener un orden en las playas. Una de las cosas que se dice es que el deporte, si hay un espacio habilitado, se tiene que practicar en ese lugar». La playa de El Morrongo cuenta actualmente con una red de vóley y Calvet indica que el problema fue que «se estaban ubicando delante de la zona de los socorristas».

Por su parte, detalló que «la coordinadora de socorrismo hacía 15 días que les estaba avisando que no se podían poner allí porque les tapa la visibilidad y hay un puesto habilitado sin que estos hiciesen caso». Además, confirmó que hubo una inspección de playas, se comentó el problema, y la inspectora recalcó que en la zona donde instalaban la red para jugar no estaba permitido y que de no hacerse caso se debía llamar a la policía, como finalmente ocurrió.

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La representante del Ayuntamiento afirma «una parte del grupo se fue a jugar al sitio habilitado al vóley-playa pero, sin embargo, hubo una persona que se negó». Por último, insistió en que el Ayuntamiento «nunca ha ido contra la práctica del deporte». «Nadie los envió de la playa, simplemente se les comunicó que debían jugar en la zona habilitada».