La Vuelta, en vilo por los incendios de Castellón: «En principio, se mantienen los recorridos»

Los incendios forestales que afectan al interior de Castellón no cambian, por ahora, los planes de La Vuelta a España. La organización mantiene los recorridos previstos para las dos etapas que atravesarán la provincia de Castellón los próximos 27 y 28 de agosto del 2026, pese a que la carrera pasará cerca de las áreas afectadas por los incendios de Tírig y la Serra d'en Galceran.

A poco más de dos semanas para que el pelotón llegue a la provincia, La Vuelta trabaja con los itinerarios inicialmente previstos y no contempla en estos momentos ninguna modificación. Eso sí, la evolución de los incendios será seguida de cerca durante los próximos días.

Desde la organización explican a Mediterráneo que la voluntad es celebrar las etapas tal y como fueron diseñadas, siempre supeditadas a las decisiones de los responsables de la emergencia.

«En principio se mantienen los recorridos. Vamos a ver cómo evolucionan los incendios, pero la intención es mantenerlos siempre y cuando no digan lo contrario las autoridades implicadas en la labor de extinción de los mismos», señalan desde la organización.

La Vuelta pasará cerca de las zonas afectadas por los incendios

La preocupación viene marcada por la proximidad del recorrido ciclista a las dos zonas del interior de Castellón afectadas por el fuego.

La primera de las etapas castellonenses, prevista para el jueves 27 de agosto, partirá desde Alcossebre y tendrá la meta en Castelló después de una jornada de media montaña que se adentrará en el interior provincial.

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El pelotón circulará por el entorno de Albocàsser y la Serra d'en Galceran, antes de continuar hacia Benlloc y Vall d'Alba y regresar posteriormente en dirección a la costa. La parte final llevará a los corredores hasta Cabanes y Benicàssim, con el exigente tramo del Desert de les Palmes y el Bartolo antes de la llegada a Castelló.

El itinerario discurre, por tanto, cerca tanto del incendio de Tírig como del registrado en el entorno de la Serra d'en Galceran, aunque actualmente ninguno de los dos obliga a modificar el libro de ruta.

El fuego de la Serra d'en Galceran, en pleno entorno de la carrera

Especialmente próxima al recorrido se encuentra la zona afectada por el incendio de la Serra d'en Galceran, que durante el fin de semana obligó a adoptar medidas preventivas en diferentes puntos del interior.

El fuego llegó a provocar confinamientos y desalojos de masías y afectó a alrededor de 45 hectáreas, aunque su evolución permitió posteriormente darlo por controlado.

Precisamente la Serra d'en Galceran forma parte del recorrido de la etapa que finalizará en Castelló, con el paso del pelotón por el Coll de la Bandereta.

El incendio de Tírig queda fuera del recorrido

El segundo foco que mantiene la atención de los servicios de emergencia es el incendio forestal de Tírig, que ha afectado a alrededor de más de 810 hectáreas y llegó a provocar la evacuación preventiva de Catí.

En este caso, La Vuelta no entra directamente en Tírig, pero la etapa discurre por municipios próximos del interior norte de la provincia, especialmente en su paso por la zona de Albocàsser.

La evolución del incendio será, por tanto, otro de los factores que deberán seguirse antes de la llegada de la ronda española, aunque la organización no contempla actualmente cambios en la etapa.

Vall d'Alba, protagonista durante dos días consecutivos

La relación entre los incendios y el trazado vuelve a aparecer en la jornada siguiente.

El viernes 28 de agosto, Vall d'Alba será el punto de salida de la segunda etapa de La Vuelta por Castellón, con destino a Aramón Valdelinares, ya en la provincia de Teruel.

La localidad tendrá así un protagonismo especial durante el paso de la carrera: el pelotón atravesará Vall d'Alba en la jornada anterior y partirá desde el municipio al día siguiente.

El recorrido volverá a dirigirse hacia el interior antes de abandonar la provincia de Castellón camino de Teruel.

Sin cambios, salvo indicación de Emergencias

A día de hoy, el escenario de La Vuelta es claro: las dos etapas de Castellón se mantienen sin modificaciones.

La organización continuará pendiente de la evolución de los incendios durante los próximos días, pero cualquier cambio en el recorrido dependerá fundamentalmente de las indicaciones de las autoridades y de los responsables de las labores de extinción.

Así, salvo que la situación cambie o que Emergencias determine lo contrario, La Vuelta recorrerá Castellón los días 27 y 28 de agosto siguiendo los itinerarios originalmente anunciados, incluidos los puntos próximos a las zonas que estos días han sufrido los incendios forestales.