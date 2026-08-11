Erika Vladu y Laura Ferrer tocan el cielo: campeonas del mundo de Onda y Segorbe con las Guerreras Juveniles

La provincia de Castellón tiene dos nuevas campeonas del mundo. Dos jóvenes talentos separados por apenas unos kilómetros, unidos por el balonmano y que ya pueden presumir de haber alcanzado uno de los mayores logros posibles en su etapa de formación. Erika Elena Vladu, natural de Onda, y Laura Ferrer Carot, de Segorbe, tocaron el cielo este domingo 9 de agosto en Rumanía al conquistar con España el Campeonato del Mundo femenino sub-18.

Las dos jugadoras castellonenses formaron parte de unas Guerreras Juveniles que derrotaron a Montenegro por 26-23 en una vibrante final disputada en Pitești. España, que perdía por tres goles mediada la segunda parte, protagonizó una remontada espectacular en los minutos decisivos para revalidar la corona conseguida dos años antes en China. De hecho, la selección española se ha convertido en la segunda de la historia capaz de encadenar dos títulos mundiales de la categoría, algo que anteriormente únicamente había conseguido Rusia en 2016 y 2018.

La selección española femenina sub-18 celebra el título del Campeonato del Mundo de balonmano juvenil, con la Laura Ferrer, deportista de Segorbe. / IHF

Un éxito colectivo con un marcado sello castellonense. Vladu y Ferrer compartieron el siete inicial en la gran final, pero también muchas más cosas durante el camino hacia el oro: ambas defienden actualmente los colores del AtticGo Elche, ambas forman parte de una generación llamada a dar muchas alegrías al balonmano español y ambas ya habían conquistado juntas, apenas siete meses antes, el Campeonato de España juvenil con la selección de la Comunitat Valenciana.

De Onda y Segorbe a lo más alto del mundo

El recorrido de las dos jóvenes simboliza el excelente momento que vive la cantera del balonmano femenino valenciano y, especialmente, el talento que continúa surgiendo en la provincia de Castellón.

Erika Vladu nació en Onda y juega como extremo derecho, mientras que Laura Ferrer, natural de Segorbe, actúa como lateral izquierdo. Las dos llegaron a la cita mundialista representando al AtticGo Elche. La convocatoria oficial de Cristina Cabeza incluyó a Ferrer entre las laterales izquierdas y a Vladu entre las extremos derechas de las Guerreras Juveniles.

El caso de Erika tuvo, además, un componente emocional añadido. La ondense es hija de padres rumanos y el Mundial se disputaba precisamente en el país de origen de su familia. La propia Federación Internacional de Balonmano destacó durante el torneo su particular regreso a Rumanía y recordó que Vladu nació en Onda y comenzó a jugar al balonmano con apenas cinco años. Un vínculo especial con el escenario en el que, apenas unos días después, terminaría coronándose campeona del mundo.

Laura, por su parte, continúa confirmando una progresión meteórica. La joven segorbina llegó al AtticGo Elche en el verano de 2025 procedente de la estructura del Balonmano Morvedre y durante esta última temporada se ha ido abriendo paso en uno de los clubes de referencia del balonmano femenino nacional al mismo tiempo que aumentaba su protagonismo con las selecciones españolas de formación.

Erika Vladu, natural de Onda, la mejor extremo derecho del Mundial sub-18 con España. / RFEBM

Erika Vladu, la mejor extremo derecho del Mundial

El Mundial de Erika Vladu fue especialmente brillante. Su oro no llegó únicamente como integrante de la plantilla campeona, sino que la jugadora de Onda terminó la competición reconocida por la IHF como la mejor extremo derecho de todo el campeonato, entrando en el equipo ideal del Mundial junto a la también española Elene Fresco, elegida MVP del torneo.

Los números explican su importancia. Antes incluso de llegar a la final, Vladu era la segunda máxima goleadora de España, con 26 tantos, solo por detrás de Lucía Calleja. Su peso en el equipo también queda reflejado en los minutos: disputó 295 durante el campeonato, convirtiéndose en la segunda jugadora de campo con mayor participación de las Guerreras Juveniles, únicamente por detrás de June Aguinagalde.

Uno de sus grandes partidos llegó en la primera fase ante Uzbekistán, cuando firmó ocho goles y fue elegida mejor jugadora del encuentro. La IHF ya destacaba entonces su eficacia, velocidad y fiabilidad desde el extremo dentro de un equipo español en el que Cristina Cabeza exprimió al máximo la amplitud y profundidad de su plantilla.

El reconocimiento como mejor extremo derecho del Mundial pone el broche a una progresión internacional que ya había dejado señales muy importantes: Vladu fue también elegida mejor jugadora de su posición en el Campeonato Mediterráneo sub-16 de 2024 y en el Europeo sub-17 de 2025 anotó 22 goles para España.

Erika Vladu, natural de Onda, la mejor extremo derecho del Mundial sub-18 con España. / RFEBM

Laura Ferrer consolida su enorme progresión

A su lado, Laura Ferrer también tuvo protagonismo real en el camino de España hacia el título. La lateral segorbina se ganó un sitio entre las elegidas por Cristina Cabeza para un Mundial en el que la fortaleza de las Guerreras Juveniles residió precisamente en la profundidad del grupo, la capacidad para rotar y la aportación de todas sus piezas.

Su presencia en la gran final supone otro enorme paso en una trayectoria que continúa creciendo a gran velocidad. De Segorbe a la cantera del Balonmano Morvedre y, desde allí, al AtticGo Elche y a la selección española. Ferrer ya se encuentra plenamente instalada en la estructura de las Guerreras Juveniles, después de haber participado durante los últimos meses en las diferentes concentraciones y partidos preparatorios del equipo nacional. La RFEBM la incluyó definitivamente entre las 17 elegidas para disputar el Mundial de Rumanía.

Para Segorbe, el oro supone además la confirmación internacional de una deportista a la que su localidad ya había comenzado a reconocer por sus éxitos. El Ayuntamiento segorbino le rindió homenaje durante el pasado mes de abril tras su triunfo en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, un título que ahora queda engrandecido por una medalla de oro mundial.

Laura Ferrer, deportista de Segorbe, ha conquistado con la selección española femenina sub-18 el título del Campeonato del Mundo de balonmano juvenil. / RFEBM

Del oro valenciano al oro mundial en siete meses

Porque el destino de Erika Vladu y Laura Ferrer ya se había cruzado antes de Rumanía. Las dos formaron parte de la selección juvenil femenina de la Comunitat Valenciana que se proclamó campeona de España el pasado mes de enero, después de derrotar a Euskadi por 32-29 en la final del CESA disputado en Cataluña.

Vladu y Ferrer aparecen en la plantilla oficial de aquel combinado valenciano, en el que hasta seis jugadoras pertenecían al AtticGo Elche. Apenas siete meses después, las dos han vuelto a celebrar juntas un título, aunque esta vez en el mayor escaparate internacional de su categoría. De campeonas de España a campeonas del mundo en un mismo 2026.

Y no fue un Mundial sencillo. España tuvo que superar una competición de enorme exigencia hasta alcanzar la final y volvió a encontrarse con Montenegro en el último partido. Las balcánicas mandaron durante muchos minutos, llegaron al descanso con ventaja de 11-12 y alcanzaron el último cuarto de hora tres goles por encima. Sin embargo, el equipo español cambió su defensa, encontró soluciones con el siete contra seis y pasó de perder 20-22 a colocar un demoledor parcial de 6-0 que dejó la final sentenciada. El 26-23 convirtió a las Guerreras Juveniles en bicampeonas mundiales.

Laura Ferrer, deportista de Segorbe, ha conquistado con la selección española femenina sub-18 el título del Campeonato del Mundo de balonmano juvenil. / RFEBM

Dos campeonas para una provincia

Cuando sonó la bocina en Pitești, Onda y Segorbe también estaban en lo más alto del podio mundial. Erika Vladu y Laura Ferrer representan dos caminos diferentes que han terminado encontrándose en el mismo destino: el AtticGo Elche, la selección valenciana, las Guerreras Juveniles y, ahora, una medalla de oro mundial.

Dos jóvenes castellonenses que todavía tienen por delante prácticamente toda su carrera, pero que ya cuentan con un título que permanecerá para siempre en su palmarés. Y en el caso de Erika, además, con la distinción individual de ser la mejor extremo derecho del planeta en su categoría.

Castellón puede presumir de dos campeonas del mundo. Onda y Segorbe ya tienen su lugar en la historia de las Guerreras Juveniles gracias a Erika Vladu y Laura Ferrer.