Laura Ferrer toca el cielo: la campeona del mundo de Segorbe con las Guerreras Juveniles

Segorbe ya tiene una campeona del mundo. La joven jugadora Laura Ferrer Carot ha escrito una de las páginas más brillantes de su todavía incipiente carrera deportiva al conquistar con la selección española femenina sub-18 el Campeonato del Mundo de balonmano juvenil, celebrado en Rumanía entre el 29 de julio y el 9 de agosto.

La deportista segorbina formó parte de las Guerreras Juveniles que este domingo culminaron un torneo perfecto derrotando a Montenegro por 26-23 en la gran final disputada en el Pitești Arena. Un oro que permite a España revalidar el título conseguido dos años atrás en China y convertirse en la segunda selección de la historia capaz de ganar dos Mundiales consecutivos en esta categoría, después de Rusia en 2016 y 2018.

La selección española femenina sub-18 celebra el título del Campeonato del Mundo de balonmano juvenil, con la Laura Ferrer, deportista de Segorbe. / IHF

Una final ganada desde el carácter

El último paso hacia el oro fue cualquier cosa menos sencillo. Montenegro dominó durante buena parte de la final, tomó una ventaja inicial de 0-3 y alcanzó el descanso por delante, 11-12. Las balcánicas mantuvieron la iniciativa tras la reanudación y llegaron a colocarse tres goles arriba, 17-20, cuando restaban apenas quince minutos.

Fue entonces cuando apareció la versión más competitiva de las Guerreras Juveniles. Cristina Cabeza adelantó la defensa española y apostó también por el juego de siete contra seis en ataque. España fue recortando diferencias hasta alcanzar el 22-22 a cinco minutos del final y, desde ahí, desató un parcial demoledor. Seis goles consecutivos transformaron el 20-22 en un 26-22 que dejó el título prácticamente decidido.

El 26-23 definitivo desató la celebración española sobre la pista. Laura Ferrer también dejó su firma en la final con un gol, formando parte de una rotación en la que Lucía Calleja, con seis tantos, e Iraia Berroeta, con cinco, encabezaron la anotación.

Laura Ferrer, deportista de Segorbe, ha conquistado con la selección española femenina sub-18 el título del Campeonato del Mundo de balonmano juvenil. / RFEBM

Laura Ferrer, protagonista durante el Mundial

El oro no ha sido únicamente una experiencia para la segorbina. Ferrer tuvo una participación importante durante el campeonato y respondió en algunos de los partidos más exigentes de España.

La lateral anotó cuatro goles en la contundente victoria frente a Uzbekistán (46-22) y fue una de las grandes protagonistas ante Alemania, encuentro decisivo para cerrar la primera fase como líder. España ganó 27-24 y Laura terminó como máxima goleadora española junto a Iraia Berroeta, con cinco tantos cada una. Además, marcó dos goles consecutivos en el tramo decisivo para transformar el 22-22 en 24-22 y encarrilar el triunfo.

Ya en la Main Round volvió a tener peso frente a la propia Montenegro, con tres goles en el triunfo español por 35-33, y elevó todavía más su protagonismo en los cuartos de final frente a Suiza. Ferrer anotó cuatro tantos en un encuentro tremendamente ajustado que las Guerreras Juveniles remontaron para vencer por 27-25 y acceder a semifinales.

España completó así un Campeonato del Mundo impecable. Superó sucesivamente a Guinea, Uzbekistán y Alemania en la primera fase; a Países Bajos y Montenegro en la Main Round; a Suiza por 27-25 en cuartos; a Egipto por 27-26 en semifinales y nuevamente a Montenegro, esta vez por 26-23, en la final, partido decisivo en el que la segorbina fue titular. Ocho partidos y ocho victorias para levantar el título mundial.

Laura Ferrer, deportista de Segorbe, ha conquistado con la selección española femenina sub-18 el título del Campeonato del Mundo de balonmano juvenil. / RFEBM

De Segorbe a la élite del balonmano nacional

El oro mundial confirma la extraordinaria progresión que está protagonizando Laura Ferrer. Actualmente pertenece al AtticGo Elche, uno de los referentes del balonmano femenino español, después de incorporarse en 2025 procedente de la cantera del Balonmano Morvedre. La jugadora segorbina actúa principalmente como lateral y ya se encuentra integrada en un entorno de alto rendimiento que está acelerando su evolución deportiva. La propia RFEBM la convocó para el Mundial como una de las laterales izquierdas de la selección dirigida por Cristina Cabeza.

Su 2026 está siendo especialmente difícil de mejorar. Antes de tocar el cielo con España, Laura ya se había proclamado campeona de España con la Selección Autonómica Juvenil de la Comunitat Valenciana. El combinado valenciano consiguió el título en el CESA celebrado en Cataluña después de imponerse a Euskadi por 32-29 en la final juvenil femenina.

Ese éxito provocó que el Ayuntamiento de Segorbe le rindiera homenaje el pasado mes de abril. Laura fue recibida oficialmente en el Salón de Plenos por la alcaldesa, Mª Carmen Climent, y la concejala de Deportes, Estefanía Sales, que reconocieron su trayectoria y su capacidad para llevar el nombre de Segorbe a algunas de las competiciones más importantes del balonmano formativo.

Un oro mundial para seguir creciendo

Aquel reconocimiento se queda ahora pequeño ante la dimensión de su último logro. Laura Ferrer Carot ya puede presumir de ser campeona del mundo y de haber participado activamente en el éxito de una generación española que ha completado una competición perfecta.

La combinación de los títulos con la Comunitat Valenciana y España, su crecimiento en uno de los grandes viveros del balonmano femenino nacional como Elche y su presencia cada vez más importante con las selecciones inferiores dibujan un futuro tremendamente prometedor.

De los primeros pasos en el balonmano de la comarca al oro mundial con las Guerreras Juveniles. Segorbe vuelve a aparecer en lo más alto del deporte internacional de la mano de Laura Ferrer, una jugadora que, a sus todavía escasos años de carrera, continúa quemando etapas a una velocidad vertiginosa.