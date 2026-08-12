Así verán los deportistas el eclipse: de la cena de Márquez al partido en Riazor del Real Madrid

El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto ha conseguido hacerse un hueco en la actualidad deportiva. Durante unas horas, el fenómeno astronómico se convertirá en protagonista incluso por encima de partidos, entrenamientos y competiciones que mantendrán su actividad con normalidad. Algunos deportistas y equipos ya tienen claro dónde les pillará el eclipse.

Márquez, desde casa

Marc Márquez afronta la llegada del eclipse desde su casa de Madrid después de un complicado fin de semana en Silverstone, donde los neumáticos traseros condicionaron sus opciones en la lucha por el título. El piloto de Cervera, sin embargo, ha explicado cómo tiene previsto vivir el fenómeno: sin grandes preparativos, pero en compañía de su familia y desde casa, con una cena como escenario para seguir el eclipse, ha confesado a Emilio Pérez de Rozas. "No me entusiasma, pero seguramente nos juntemos en casa y lo veamos en familia", le contó el piloto al periodista un par de días atrás.

El Real Madrid, en Riazor

El Real Madrid, por su parte, vivirá el eclipse en A Coruña, una de las ciudades españolas que se encuentran dentro de la franja de totalidad. El conjunto blanco disputará a las 21.00 horas el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo en el estadio de Riazor, en una edición especialmente señalada por el regreso del equipo gallego a Primera División y por su coincidencia con el fenómeno astronómico.

La fase de totalidad está prevista en A Coruña alrededor de las 20.28 horas, mientras que el encuentro comenzará media hora más tarde. El eclipse habrá alcanzado ya su momento de máxima ocultación cuando ambos equipos salten al césped, aunque el fenómeno todavía estará en su fase final durante los minutos previos al partido. El calentamiento y la llegada de los equipos al estadio coincidirán, por tanto, con buena parte del espectáculo astronómico.

El Barça, en la Ciutat Esportiva

El primer equipo masculino del FC Barcelona verá el eclipse desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La plantilla tendrá previsto cenar en las instalaciones después del entrenamiento y el club ha preparado la posibilidad de seguir el fenómeno desde allí. Y es que para el miércoles y el jueves, los culés tienen programadas jornadas de doble sesión para preparar el amistoso del domingo 16 de agosto, en el que los de Hansi Flick jugarán ante el FC Basel, a las 16.30 horas, en Sankt Jakob-Park.

Según fuentes del club, como a la hora del eclipse los jugadores ya se encontrarán cenando en las instalaciones del club, se facilitarán gafas homologadas a los deportistas que quieran observar el eclipse, para garantizar que puedan hacerlo con las medidas de seguridad necesarias.

Marcos Llorente y sus gafas de biohacking

El siempre polémico Marcos Llorente también ha convertido el eclipse en uno de los protagonistas de sus redes sociales. El futbolista del Atlético de Madrid publicó varias historias en Instagram en las que jugaba con la posibilidad de observar el fenómeno con o sin gafas.

La explicación terminó teniendo un componente publicitario. Llorente presentó unas supuestas gafas específicas para el eclipse vinculadas a Free Human, su proyecto empresarial relacionado con productos de bienestar y exposición a la luz, antes de revelar que se trataba de una acción de marketing. Su conclusión fue que, en realidad, no tiene previsto ver el eclipse.

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El Barça femenino, en pleno amistoso

El caso del Barça Femenino será todavía más singular. El equipo azulgrana disputará este miércoles a las 19.00 horas ante el Montpellier su primer amistoso de pretemporada en el Estadi Johan Cruyff, por lo que el partido coincidirá con el desarrollo del eclipse. El FC Barcelona ha aprovechado precisamente esta coincidencia para convertir el encuentro en una experiencia especial. Las primeras 1.500 personas que accedan al estadio recibirán gafas para poder observar el fenómeno de forma segura. El partido, además, se disputará durante la franja en la que el eclipse estará avanzando hacia su fase de máxima ocultación.