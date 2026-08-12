España sigue brillando en París: Cuatro españolas en la lucha por las medallas

Tras cerrar ayer una jornada esperanzadora en el Europeo de Natación de París, continuaban las sesiones matinales. Los españoles disputaban las series clasificatorias en seis pruebas, persiguiendo el objetivo de conseguir buenos tiempos para poder avanzar a las siguientes rondas.

Campabadal pasa a la siguiente ronda

El pistoletazo de salida llegaba con los 200 metros libre femenino, donde nadaron Ainhoa Campabadal y María Daza. Campabadal consiguió clasificarse tras finalizar cuarta en su serie, con un tiempo de 1:58.48, y terminó sexta en el cómputo global. Daza, por el contrario, no consiguió una plaza para las semifinales y terminó en vigésima posición.

Isak Fernández no consigue superar el corte

Posteriormente, llegaba el turno de Isak Fernández, quien disputaba su primera prueba en la competición, los 100 metros mariposa masculino. El nadador del CN Terrassa buscaba realizar una carrera rápida para intentar clasificarse, en una prueba con la presencia de muchos nadadores importantes.

Fernández terminó tercero en su serie, con un tiempo de 52.28, quedándose a una centésima de su marca personal. En el resultado global finalizó en vigésimo cuarta posición, sin opción de superar el corte.

Irene Ciércoles sigue deslumbrando

La sensación del campeonato, Irene Ciércoles, debutaba hoy en una prueba individual, los 50 metros espalda femenino, tras haber participado en las pruebas de equipo y demostrar un estilo increíble a pesar de su corta edad. Ciércoles consiguió clasificarse con un tiempo de 27.81. En su serie terminó tercera, por detrás de una de las grandes favoritas, la alemana Merit Steenbergen, y logró el pase a las semifinales con el séptimo mejor tiempo.

Nil Cadevall se queda fuera

El último español en nadar era Nil Cadevall, quien competía en los 200 metros braza masculino. El nadador tenía que acercarse a su marca personal para lograr el pase a las semifinales. En su serie terminó séptimo, con un tiempo de 2:12.34, y ocupó la vigésimo tercera posición en el cómputo global.

Alba Vázquez y los relevos femeninos clasificadas

Siguiendo con las chicas, Alba Vázquez buscaba clasificarse en los 400 metros estilos femenino, una de las pruebas más completas de la natación. La nadadora completó los cuatro estilos: 100 metros mariposa, 100 de espalda, 100 de braza y 100 de libre.

Con el cuarto mejor tiempo de toda la prueba, demostró tener el control en todo momento y se situó en primer lugar de su serie con un registro de 4:41.37, más que suficiente para luchar por las medallas.

La última prueba de la mañana era el 4x100 metros libre femenino, donde todas las esperanzas estaban puestas en un equipo de relevos excepcional. El grupo estaba formado por Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal, María Daza y Naiara Sobreviela.

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Las cuatro nadadoras lucharon al máximo y terminaron segundas en su serie, con un tiempo de 3:38.25, logrando el quinto mejor registro de la clasificación general y consiguen el récord de España.

Fuente: Sport