De Sarajevo al Dakar: Albert Llovera lleva a Sant Jordi una vida contra los límites
El piloto andorrano, que quedó parapléjico con 18 años tras un accidente de esquí, protagoniza este viernes en Panorámica Golf una charla gratuita sobre superación, esfuerzo y capacidad para afrontar la adversidad
Sant Jordi recibirá este viernes 14 de agosto del 2026 a uno de los deportistas con una de las historias de superación más singulares del panorama internacional. El piloto andorrano Albert Llovera protagonizará, a las 19.00 horas, en la Casa Club de Urbanización Panorámica Golf, la charla Una historia de superación, una lección de vida.
La actividad tendrá entrada gratuita y permitirá conocer en primera persona una trayectoria marcada por el deporte de élite, un accidente que cambió por completo su vida y una determinación que acabó llevándole desde las pistas de esquí hasta pruebas tan exigentes como el Rally Dakar.
La conferencia forma parte de las Fiestas de Verano 2026 de Panorámica Golf, cuya programación se prolongará hasta el sábado con actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a vecinos, residentes y visitantes.
De olímpico con 17 años a empezar de nuevo
La historia de Albert Llovera dio un vuelco cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad.
El andorrano había comenzado su carrera en el esquí de alta competición y, con solo 17 años, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo 1984. Su trayectoria apuntaba hacia la élite, pero un año después sufrió un grave accidente durante una prueba de la Copa de Europa.
La lesión medular sufrida entonces le dejó parapléjico.
Lejos de abandonar el deporte, Llovera comenzó otra carrera. Primero encontró en el baloncesto una vía para continuar compitiendo y posteriormente trasladó esa ambición al mundo del motor.
Una carrera hasta llegar al Dakar
El automovilismo terminó convirtiéndose en el escenario de su segunda vida deportiva.
Llovera ha competido durante años en diferentes campeonatos de ralis, ha participado en pruebas del Mundial de Ralis y ha afrontado en numerosas ocasiones el Dakar, una de las competiciones más duras del planeta.
Su trayectoria le ha convertido además en un referente para los deportistas con movilidad reducida, al competir en igualdad de condiciones frente a pilotos sin discapacidad y alcanzar resultados destacados en diferentes categorías.
El deporte, sin embargo, es solo una parte del relato que compartirá en Sant Jordi.
«Los límites muchas veces están en nuestra propia cabeza»
El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez Cifre, ha animado a vecinos y visitantes a asistir a una conferencia que, a su juicio, «va mucho más allá del deporte y habla de valores que todos podemos aplicar a nuestra vida diaria».
«La historia de Albert Llovera es un auténtico ejemplo de esfuerzo, constancia y capacidad para superar las dificultades», señala el primer edil.
Sánchez destaca también la oportunidad de poder escuchar directamente al protagonista: «Tenerlo en Sant Jordi es un privilegio y queremos que esta actividad llegue a todos los públicos».
El alcalde incide especialmente en uno de los mensajes que transmite la trayectoria del piloto andorrano: «Albert nos demuestra que los límites, muchas veces, están en nuestra propia cabeza y que, ante las dificultades, siempre hay que buscar la manera de seguir avanzando».
Por ello, considera que la charla puede resultar «especialmente enriquecedora para los jóvenes, pero también para las familias y para cualquier persona que quiera conocer una historia de vida extraordinaria».
Una charla sobre mucho más que deporte
Durante su intervención, Albert Llovera repasará experiencias personales y profesionales para trasladar al público una filosofía basada en el trabajo, la perseverancia y la capacidad para afrontar nuevos retos.
Las conferencias se han convertido en otra de las facetas de su actividad, utilizando lo aprendido durante décadas de competición para trasladarlo a ámbitos que van mucho más allá del automovilismo.
Su recorrido vital también quedó plasmado en el libro No Limits y en el documental Albert Llovera, Las Alas del Fénix, que reconstruye su trayectoria con testimonios de distintas figuras del deporte y la cultura.
Sant Jordi tendrá ahora la oportunidad de escuchar directamente esa historia: la de un deportista que pasó de competir en unos Juegos Olímpicos a tener que aprender a empezar de nuevo, antes de acabar enfrentándose a algunos de los ralis más exigentes del mundo.
📍 La cita
- Qué: Una historia de superación, una lección de vida, con Albert Llovera
- Cuándo: viernes 14 de agosto, a las 19.00 horas
- Dónde: Casa Club de Urbanización Panorámica Golf, Sant Jordi
- Entrada: gratuita
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