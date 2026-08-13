Roberto Bautista se sale en su regreso al fútbol con un doblete en tres minutos: "Quiero disfrutar unos añitos hasta que el cuerpo me deje"

Los puntos de partido ya son pasado para Roberto Bautista (38 años=. Ahora, el presente se mide en golazos. El extenista profesional se estrenó con Els Ibarsos en un amistoso contra el Morella y firmó un doblete, dejando claro que tiene nivel de sobra para competir en Primera FFCV.

Bautista firmó un partidazo en los 37 minutos que jugó. Intervino en diez acciones, tocó diez balones, remató dos veces y las dos acabaron en gol. Un estreno de máxima eficacia, casi quirúrgico, en el que solo cometió una falta y se mostró letal dentro del área. El 2-1, además, llegó en una acción muy similar a la del primer tanto: buen movimiento y magnífica definición con la derecha.

Galería | Así ha sido el espectacular regreso de Roberto Bautista al fútbol / Toni Losas

Así fue su partido

El castellonense tardó solo diez minutos en estrenarse. Recibió un balón tras una buena combinación, se movió con acierto dentro del área y definió para igualar el partido. Apenas tres minutos después volvió a aparecer para marcar el segundo tanto, en una acción calcada, y completar un debut difícil de mejorar con la camiseta de Els Ibarsos.

«Ha pasado que mi carrera tenística ha puesto fin a muchos años de tenis. Ahora tengo ganas de disfrutar, de hacer cosas que, gracias a Dios, porque me ha ido muy bien en el tenis, no he podido disfrutar. Estoy con muchas ganas y disfrutando mucho de los entrenamientos», explicó Bautista a Mediterráneo.

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El vínculo del extenista con Els Ibarsos viene de lejos. «Tengo amigos aquí. Mi madre nació en esas montañas de ahí arriba, mi padre jugó aquí al fútbol muchos años y yo me he criado aquí desde los cinco años. Cuando mi padre jugaba, yo estaba por fuera jugando. Tengo buenas raíces aquí».

Bautista tiene claro incluso su nuevo rol sobre el campo. «Voy a jugar de delantero», afirmó. Eso sí, evita cualquier etiqueta de líder dentro del vestuario. «No, qué va. Acabo de llegar. Mientras he sido profesional me ha gustado venir aquí una vez a la semana y tengo amigos con los que he disfrutado muchos momentos», añadió.

El castellonense también recordó que durante su infancia el fútbol y el tenis caminaron muy cerca. «No lo tuve claro hasta que me fue bien. El fútbol se me daba bien y fue una decisión muy complicada. Estoy muy orgulloso de la carrera que he hecho y ahora espero disfrutar unos añitos del fútbol, hasta que el cuerpo me deje». Y así fue su gran debut.

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El broche de oro a una carrera legendaria en el tenis

Este regreso al césped se produce inmediatamente después de cerrar una de las trayectorias más brillantes del deporte español. El pasado 29 de junio, Bautista Agut encaró su último partido en el circuito ante Joao Fonseca en la primera ronda de Wimbledon, el Grand Slam en el que logró su resultado más destacado a nivel individual al alcanzar las semifinales en 2019.

Aquel encuentro en la hierba londinense marcó el punto final para un Roberto Bautista Agut que cerró oficialmente su carrera en el tenis profesional en julio de 2026 a los 38 años. Se consolidó, así, como uno de los tenistas más constantes, resilientes y respetados de la armada española en las últimas dos décadas.

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Con un estilo de juego atípico para el tenis español, caracterizado por sus golpes planos desde el fondo de la pista y una regularidad envidiable, el castellonense logró romper la barrera del Top 10 mundial y sumar grandes éxitos tanto individuales como colectivos. Ahora, los aficionados locales disfrutan de ver a una leyenda de la raqueta cambiando las zapatillas por las botas de tacos, demostrando que su mentalidad competitiva sigue intacta.