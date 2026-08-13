Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere una castellonenseBalance tráficoIPC en CastellónTerremoto en ColombiaPlaya de Almenara
instagramlinkedin

FÚTBOL

La Supercopa de España 2027 se celebrará en Estambul

Participarán Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid y se disputará del 2 al 7 de febrero

Supercopa de España, en Estambul

Supercopa de España, en Estambul / RFEF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El estadio Olímpico Atatürk de Estambul será el escenario de al Supercopa de España 2027, tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol para celebrar esta edición, en la que los cuatro clubes que lucharán por el título serán FC Barcelona, Real Madrid CF, Real Sociedad de Fútbol y Club Atlético de Madrid. Estambul ha sido la ciudad elegida tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta. La Real Federación Española de Fútbol ha contado durante el proceso de selección de la ciudad sede de la Supercopa de España con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí.

Del 2 al 7 de febrero

La Supercopa de España se celebrará en Estambul entre los días 2 y 7 de febrero de 2027. Estambul acogerá la edición 2027 de un torneo. ya asentado en el calendario internacional del fútbol mundial con una difusión en más de 150 países por todo el planeta y que en su edición de 2026 alzó como vencedor al FC Barcelona. Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas de nuestro fútbol.

Noticias relacionadas

El torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español, entre ellos los campeones de Liga en Primera División y de la Copa de DM el Rey, volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que en 2027 dicho país organiza la Copa de Asia en fechas coincidentes con el torneo de la Supercopa y es por ello que la RFEF ha trabajado para conseguir una sede distinta para esta próxima edición.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De abuelos a nietos: Los primeros apartamentos de Benicàssim celebran 60 años por todo lo alto
  2. Directo eclipse solar en Castellón: última hora, restricciones, lugares para verlo y todas las novedades
  3. Guía definitiva para disfrutar del eclipse histórico en Castellón: cómo elegir sitio, qué tiempo hará, el horario, movilidad...
  4. Un incendio en un parking próximo a la zona de observación del eclipse en Peñíscola provoca heridos y quema 34 coches
  5. Impiden el acceso a personas que tratan de pasar a parques naturales de Castellón para ver el eclipse: también hay movimiento en la Magdalena
  6. Una persona que había ido a ver el eclipse a una senda forestal de Llucena sufre un accidente y tiene que ser rescatada por los bomberos
  7. Fotogalería I Los apartamentos la Panderola de Benicàssim cumplen 60 años
  8. Accidente sin heridos en Castellón al volcar un camión: la A-23 está cortada hacia Teruel y aconsejan evitar ir hacia allí para ver el eclipse

El herrero y la dama fugaz

La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por la conciliación familiar con ayudas a 39 municipios

La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por la conciliación familiar con ayudas a 39 municipios

Dª Mª Ángeles González Serrano

Dª Mª Ángeles González Serrano

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

Muere una turista castellonense de 31 años en un trágico accidente de lancha en Colombia por una "negligencia grave"

Muere una turista castellonense de 31 años en un trágico accidente de lancha en Colombia por una "negligencia grave"

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

Del búho real al halcón peregrino: Así impacta el incendio de la Serra d'Espadà en la biodiversidad

Del búho real al halcón peregrino: Así impacta el incendio de la Serra d'Espadà en la biodiversidad
Tracking Pixel Contents