El Amics Castelló renueva a Ken Issanza y lo considera una pieza clave: ¡Así queda la plantilla a falta de un fichaje!
El club ata la continuidad del pívot congoleño, ya recuperado tras perderse la mitad del curso pasado por lesión
¿Quieres entrar a canasta? Ken Issanza no lo permitirá. ¿Quieres poner un alley-oop? Ken Issanza machacará. Estas acciones volverán a ocurrir en el Ciutat porque, según ha podido contrastar Mediterráneo, el Amics Castelló tiene cerrada la continuidad del pívot congoleño, al que considera una pieza vital para el nuevo proyecto en el reto de retornar a Primera Feb tras escaparse el curso pasado.
El jugador nacido en Kinshasa en 2003 seguirá una temporada más en el conjunto castellonense y a falta de un fichaje ya tiene la plantilla cerrada.
Totalmente recuperado
Issanza vivió una pasada temporada complicada. El pívot sufrió una lesión importante en su muñeca en enero y no pudo jugar el resto curso, incluido un playoff en el que su ausencia hizo mucho daño al equipo de José Luis Pichel. El Amics perdió entonces una referencia interior capaz de cambiar tiros, proteger la pintura y aportar energía en ambos lados de la pista.
Desde el club están muy contentos con su recuperación y han señalado que apunta a ser una pieza muy importante para José Luis Pichel, como ya demostró en partidos que levantó al Ciutat con sus tapones y poderío físico.
Así está la plantilla
El nuevo Amics ha ido dando forma a un bloque renovado, con la continuidad de dos piezas importantes como Eric Stutz y Joan Faner, a las que hay que sumar las de Bah e Issanza. Por su parte, se ha reforzado con seis fichajes: Guillermo Mulero, Hugo Arbosa, Dídac Cebolla, Tavin Pierre, Gonzalo Iglesias y Rodrigo Díaz.
Nueva piel para ascender
El nuevo proyecto deportivo también tendrá nueva imagen. La entidad presentó ayer sus equipaciones para la temporada 2026/2027, con una primera camiseta que recupera el verde como gran protagonista, aunque en una tonalidad más oscura, intensa y elegante.
La segunda equipación será blanca, creando un marcado contraste con la camiseta principal y ofreciendo una imagen limpia y renovada. Dos propuestas diferentes visualmente, pero construidas bajo una misma identidad y con las que el Amics quiere regresar a Primera FEB.
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