Conoce al mejor árbitro de fútbol de la provincia de Castellón
Adrián Dolz Martínez, de 34 años, alcanza la categoría más alta de su carrera (Primera Federación) tras cinco temporadas como asistente en Segunda Federación y se convierte en el representante castellonense de mayor rango
El arbitraje de Castellón está de enhorabuena. Adrián Dolz Martínez ha conseguido el ascenso a Primera Federación, un salto que le convierte en el representante de la delegación provincial que compite actualmente en una categoría más alta del fútbol español.
A sus 34 años, el árbitro castellonense alcanza así el mayor logro de su trayectoria después de encadenar cinco temporadas consecutivas como asistente en Segunda Federación, donde su regularidad le ha permitido dar un nuevo paso dentro del escalafón nacional.
Nacido en Castelló el 12 de noviembre de 1991, Dolz ha estado ligado al deporte prácticamente desde niño. Sus primeros pasos con el balón los dio en las categorías inferiores del Racing de Castelló, antes de cambiar el fútbol por el fútbol sala y pasar a las filas del histórico Playas de Castellón, donde permaneció hasta edad juvenil.
Fue entonces cuando tomó una decisión que acabaría marcando su futuro deportivo: dejó las botas para iniciarse en el arbitraje.
Casi dos décadas dedicado al arbitraje
La trayectoria arbitral de Adrián Dolz comenzó en la temporada 2006/2007, cuando se incorporó al comité técnico arbitral.
Desde aquellos primeros partidos hasta alcanzar ahora la Primera Federación han transcurrido cerca de dos décadas de partidos, desplazamientos, preparación física y formación.
Su progresión le llevó hasta Segunda Federación, categoría en la que ha permanecido durante cinco campañas consecutivas como árbitro asistente antes de obtener el ascenso que ahora le sitúa a las puertas del fútbol profesional.
El salto supone además que Dolz pase a convertirse en el árbitro de mayor categoría de la provincia de Castellón dentro del panorama nacional.
Castellón gana presencia en las categorías nacionales
El ascenso de Dolz encabeza una nutrida representación del arbitraje castellonense en las categorías de la Federación Española.
En Segunda Federación, la provincia cuenta como árbitros principales con Borja Guijarro Colomer e Iván Sánchez Agramunt, este último recién ascendido tras su rendimiento durante la pasada temporada.
Como asistentes figuran Iván Vidal García y Raúl Luján Foches, incorporado este último procedente del comité andaluz.
Los árbitros castellonenses en Tercera Federación
La presencia provincial continúa en Tercera Federación, donde competirán como colegiados principales:
- Pablo García Archilés
- Alberto Gabriel Cornelles Vicente
- Marc Roda Lluch
Cornelles Vicente y Roda Lluch pertenecen además a la subdelegación del Baix Maestrat, que mantiene una destacada presencia dentro de la estructura arbitral provincial.
En la misma categoría actuarán como asistentes José Ortiz Montesinos, Iñaki Olea, Dumi Cobianu, Iván Casco y Josep Ferrer, este último después de conseguir también el ascenso.
Una amplia representación que sitúa al arbitraje de Castellón en diferentes peldaños del fútbol nacional y que tiene ahora en Adrián Dolz Martínez a su representante de mayor rango.
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