Conoce cómo se preparan los equipos provinciales de Tercera para del campeonato liguero

Los cuatro representantes de la provincia en el grupo sexto de la Tercera Federación ya han encendido sus maquinarias. Con la mirada puesta en el inicio liguero, la UD Vall de Uxó, el CD Roda, el CD Soneja y el Villarreal CF C afrontan semanas cruciales de preparación. El objetivo compartido por todos los clubes es confeccionar bloques competitivos capaces de rendir al máximo nivel desde el primer minuto en una categoría que destaca por su tremenda exigencia e igualdad.

La estabilidad y la confianza en los proyectos deportivos marcan las directrices técnicas de este curso, ya que habrá continuidad en todos los banquillos. Al frente de la UD Vall de Uxó seguirá José Manuel Descalzo, mientras que Carlos Ortí liderará de nuevo la estrategia del CD Soneja. Por su parte, David Cifuentes se mantiene como el encargado de moldear a las jóvenes promesas del Villarreal CF C, y Miguel Ángel Muñoz asumirá el reto de dirigir tácticamente el destino del CD Roda.

La provincia de Castellón volverá a contar con cuatro representantes esta temporada. / Redacción

Un maratón de 34 jornadas

La meta final de esta fase preparatoria es llegar en óptimas condiciones físicas y tácticas al 6 de septiembre, fecha oficial en la que rodará el balón en la jornada inaugural. Los cuerpos técnicos diseñan cargas específicas de trabajo para resistir un largo e intenso calendario que se extenderá a lo largo de 34 jornadas. Aunque cada club maneja presupuestos diferentes, la meta de los cuatro colectivos provinciales es estar lo más arriba posible en la tabla de clasificación.

Revolución total en el José Mangriñán

La UD Vall de Uxó, fiel a su reputación histórica de ser un club fichador por excelencia, ha revolucionado el mercado estival y suma 14 altas en su plantilla. El renovado proyecto castellonense ha incorporado al portero Manu Pérez, además de apuntalar su estructura con Chuso Martínez, Luis Luengo, Álvaro Blasco y Enric Cuxart (procedentes del CD Utiel). La lista de novedades se completa de forma ambiciosa con Sento (UD Alzira), Sam Bofwright y Mikal (Quart de les Valls), Juan Barrón (Manises), Javi Herraz (fútbol mexicano), Juanca Martínez y Charlie Meseguer (CF La Nucía), Ali (CD Tarancón) y el internacional Zajdi Shabanaj (Naffetari).

Los cuatro equipos provinciales de Tercera Federación están en plena pretemporada. / Redacción

El Soneja apuesta por el talento joven

El mercado estival también ha registrado movimientos masivos en el Alto Palancia, donde con 10 altas aparece el CD Soneja. El club blanco ha asegurado los servicios del joven guardameta Aitor Gallardo (Villafranca juvenil) y del internacional Sabino Oltra (SKC Lokeren U23). Asimismo, se han sumado al vestuario piezas de calidad como Adrián y Lucas Amaro (Villarreal CF C y juvenil del Patacona), Freeddy Krug y Dylan Iglesias (Levante B), Héctor Signes (Murcia juvenil), Izan Olmos (Levante juvenil), junto a la experiencia de Lucas Alonso y Vicente Lluch (Recambios Colón).

Renovación profunda en la Ciudad Deportiva Pamesa

Por su parte, el CD Roda suma nueve caras nuevas para aportar frescura, músculo y polivalencia a su sistema de juego. Los gualdinegros han cerrado la contratación del guardameta Andreu Vivó y Gaika Buades (Ontinyent 1932), el atacante Luis Sancho (UD Castellonense), Edu Coniac (Mirandés B) y Borja Pérez (Hércules CF B). A esta lista de incorporaciones se añaden Pau Vidal (CD Buñol), Iñaki Bilbao (Portugalete), Jordi Hernández (CD Soneja) y el defensor Jorge Ligero (Villarrubia).

El joven delantero manchego Julio Arjona dará el salto del juveni al Villarreal C. / Juan Francisco Roca

La cantera 'grogueta' entra en escena

Una filosofía radicalmente distinta aplica el Villarreal CF C, cuyo modelo tradicional promociona a varios chavales del juvenil de División de Honor. Aunque la dirección deportiva amarilla mantiene su base formativa, de momento solo han trascendido los fichajes de Danilo Luchetti (Pobla de Mafumet) y Jaume Ibars (CD Soneja). Actualmente, los cuatro representantes provinciales están en plena pretemporada, jugando amistosos y acumulando valiosos minutos de competición con la meta final de engrasar la maquinaria colectiva antes de que empiece el fuego real.