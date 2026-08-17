El oro mundial de España en gimnasia rítmica se gestó en Castelló

Castelló fue una de las paradas decisivas en el camino de la selección española de gimnasia rítmica hacia el oro mundial. Apenas unas semanas antes de hacer historia en Fráncfort (Alemania), el conjunto nacional se concentró durante cinco jornadas en las instalaciones de Agora Lledó International School para ultimar sus ejercicios de cara a la gran cita internacional.

La selección trabajó en el Polideportivo Marta Linares, donde las gimnastas pudieron perfeccionar los aspectos técnicos y artísticos de los montajes que posteriormente presentarían en Alemania. Por Castelló pasaron las integrantes del conjunto sénior y también las individuales Alba Bautista, Daniela Picó y Lucía González. El público castellonense tuvo incluso la oportunidad de contemplar los ejercicios oficiales durante una jornada de puertas abiertas celebrada el 28 de julio.

Marta Linares, presente en la preparación

La concentración tuvo además un marcado componente castellonense por la presencia de Marta Linares, referente de la gimnasia rítmica local y actual entrenadora de las individuales del equipo nacional. Linares formó parte del equipo técnico desplazado a Castelló junto a la seleccionadora Alejandra Quereda y la responsable del conjunto, Ana Pelaz.

A la conexión provincial se suma Alba Bautista, una de las dos españolas convocadas para disputar la competición individual en tierras alemanas y vinculada esta temporada al Mabel Benicarló, con el que ha competido en la Liga Iberdrola.

La selección española de gimnasia rítmica, en Castelló, unas semanas atrás. / Mediterráneo

Campeonas del mundo 35 años después

El trabajo previo encontró su recompensa el sábado en el Festhalle de Fráncfort. Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles se proclamaron campeonas del mundo en el concurso completo por conjuntos, con un total de 57,450 puntos.

España obtuvo 28,950 en el ejercicio mixto de tres aros y dos pares de mazas y 28,500 en el de cinco pelotas, por delante de Japón y Brasil.

El éxito permitió a España recuperar un título mundial que no conquistaba desde Atenas 1991 y tuvo además un premio añadido de enorme importancia: el conjunto logró la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El segundo éxito

La selección todavía añadió otra medalla a su extraordinario campeonato. En la última jornada consiguió la plata en la final de tres aros y dos pares de mazas, con 29,050 puntos, únicamente por detrás de Brasil. En cinco pelotas terminó quinta.

En la competición individual, Daniela Picó acabó 19ª, a solo un puesto de acceder a la final del concurso completo, mientras que Alba Bautista finalizó 37ª.

Así, menos de tres semanas después de que los aficionados de Castellón pudieran ver sobre el tapiz los ejercicios mundialistas, aquella concentración en Agora Lledó se convirtió en el prólogo de uno de los mayores éxitos recientes de la gimnasia rítmica española: un oro mundial, una plata y el billete para Los Ángeles 2028.