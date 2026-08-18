El Amics Castelló, a solo un jugador de cerrar su plantilla
El club ficha al alero gerundense Josep Gascón (24 años), procedente del Es Castell, donde ha promediado 13,6 puntos, 6,2 rebotes y 1,9 asistencias por partido
El Amics Castelló ha cerrado la incorporación de Josep Gascón, alero de 2,01 metros y 24 años, para reforzar su juego exterior cara a la próxima temporada en Segunda FEB. El jugador llega después de completar dos campañas con el Es Castell, donde se ha consolidado como uno de los jugadores nacionales más destacados de Tercera FEB.
Estadísticas
La pasada temporada firmó unos promedios de 13,6 puntos, 6,2 rebotes y 1,9 asistencias por partido, con un 46% de acierto en tiros de campo.
Su versatilidad, poderío físico y capacidad para cargar el rebote permitirán al conjunto castellonense disponer de más alternativas en diferentes situaciones de partido.
Pasado en la categoría
Gascón también cuenta con experiencia en la categoría. En la campaña 2019/2020 formó parte del Bàsquet Girona en la entonces denominada LEB Plata, antecedente de la actual Segunda FEB.
Con su llegada, el Amics Castelló suma su séptima incorporación para la nueva campaña.
La plantilla queda ahora pendiente únicamente de un último fichaje para quedar definitivamente completada.
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