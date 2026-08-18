Tenis
Dani Mérida pierde ante Fritz y se despide de Cincinnati
El tenista español cae ante Taylor Fritz (6-3 y 6-4)
Europa Press
El tenista español Dani Mérida se ha despedido en tercera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de caer este martes ante el estadounidense Taylor Fritz (6-3, 6-4), sexto cabeza de serie del torneo norteamericano.
El madrileño, número 40 del mundo, sucumbió tras una hora y 23 minutos con el número nueve del ranking ATP, frente al que no pudo aprovechar ninguna de las dos bolas de 'break' de las que dispuso durante todo el encuentro.
La primera de ellas llegó en el quinto juego del set inicial, en el que a Fritz le bastó un quiebre en el juego siguiente para adelantarse en el partido. Ya en la segunda manga, Mérida volvió a dejar pasar una oportunidad de rotura con 1-0 a favor, pero poco después se defendía de tres pelotas de 'break' del estadounidense.
Con 2-2 y al servicio, el español vio cómo si rival conseguía romperle el saque, y el golpe resultó letal. Fritz fue cocinando su victoria, un camino que se detuvo durante algunos minutos con 5-3 para atender a un espectador en la grada, pero que fue inevitable.
Mérida piensa ya en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y deja a Rafa Jódar como el único representante de la 'Armada' en Ohio.
Fuente: El Periódico
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