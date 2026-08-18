Javier Cubillas, ante el examen del Tour del Porvenir, el 'Tour de Francia de los jóvenes'

Javier Cubillas afronta desde este jueves, 20 de agosto del 2026, uno de los mayores retos de su carrera. El ciclista de Vila-real está oficialmente inscrito para disputar con el Movistar Team Academy el Tour de l'Avenir 2026, conocido en España como Tour del Porvenir, una de las principales pruebas para descubrir a las futuras estrellas del ciclismo mundial. Cubillas lucirá el dorsal 252.

Y hablar del Porvenir como el «Tour de Francia de los jóvenes» no es exagerado. Es la propia organización la que presenta la carrera como un «verdadero Tour de Francia para jóvenes» y la define en su web como el Tour de Francia de los menores de 23 años. Una prueba con una relación muy estrecha con la Grande Boucle y en cuya organización ASO aporta medios técnicos y humanos.

Cubillas tendrá así un nuevo escaparate internacional apenas dos meses después de terminar 10º en el Giro d'Italia Next Gen y conquistar la clasificación de los jóvenes. Movistar ya ha decidido además cuál será el siguiente paso: el castellonense dará el salto al WorldTour en 2027, con contrato hasta 2029.

🚴 ¿Por qué es tan importante el Tour del Porvenir?

Por su palmarés basta para entenderlo.

Tadej Pogacar ganó el Tour del Porvenir en 2018 y Egan Bernal lo hizo en 2017. Antes también inscribieron su nombre corredores como Miguel Indurain, Greg LeMond, Laurent Fignon, Felice Gimondi o Joop Zoetemelk. La organización destaca que vencedores del Porvenir han sumado posteriormente 16 triunfos en el Tour de Francia.

Más recientemente lo han ganado algunos de los talentos que han irrumpido con fuerza en el ciclismo profesional: Paul Seixas en 2025, Joseph Blackmore en 2024, Isaac del Toro en 2023 y Cian Uijtdebroeks en 2022.

Es precisamente ese escaparate al que llega ahora Javier Cubillas con solo 19 años.

🟡 Siete días, 25 equipos y los mejores jóvenes

La 62ª edición del Tour de l'Avenir arrancará el jueves 20 de agosto en Ouistreham (Normandía) y terminará el miércoles 26 en Ceresole Reale-Lago Serrù, ya en Italia. Serán siete jornadas desde el norte de Francia hasta los Alpes.

La edición del 2026 presenta además una novedad importante. A las selecciones nacionales se unen los equipos de desarrollo de algunas de las principales estructuras del WorldTour, una modificación destinada a adaptar la carrera al nuevo modelo de formación del ciclismo internacional.

En total habrá 25 equipos, después de que Movistar, Ineos, Lidl-Trek y Lotto fueran incorporados posteriormente a la relación inicial.

Entre las grandes canteras presentes estarán Movistar Team Academy, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike Development, Soudal Quick-Step Devo, Ineos Grenadiers Racing Academy, Lidl-Trek Future Racing, Decathlon CMA CGM Development, Groupama-FDJ, Tudor, Bahrain Victorious y Picnic PostNL, entre otras. También competirán selecciones como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Noruega o Polonia.

Javier Cubillas, durante una carrera esta temporada con el Movistar Team Academy. / Movistar Team

🔵 El equipo de Cubillas

El Movistar Team Academy acudirá con seis corredores:

251 | Sebastián Castro

252 | Javier Cubillas

253 | Daniele Forlin

254 | Roger Pareta

255 | Mattia Proietti

256 | Ibai Villate

La relación figura ya como confirmada en la lista oficial de participantes del Tour de l'Avenir.

⛰️ Las tres etapas que pueden decidir el Tour del Porvenir

Los primeros cuatro días permitirán atravesar Francia antes de que la carrera cambie completamente de escenario. El Tour del Porvenir se jugará fundamentalmente en las tres últimas jornadas, terreno especialmente interesante para un escalador como Cubillas.

📅 Lunes 24 | Les Carroz-Flaine

11,4 kilómetros | Contrarreloj en subida

Será el primer gran examen para los aspirantes a la general. Una cronoescalada desde Les Carroz hasta Flaine, con aproximadamente 735 metros de desnivel positivo y final en el entorno del Col de Pierre Carrée.

Una jornada corta, explosiva y sin posibilidad de esconderse.

📅 Martes 25 | Châtillon-sur-Cluses-Col de l'Iseran

149 kilómetros | 4.954 metros de desnivel

Es la etapa reina.

Los corredores deberán afrontar una jornada de alta montaña que termina en el mítico Col de l'Iseran, uno de los gigantes de los Alpes, después de un recorrido con casi 5.000 metros de desnivel acumulado.

El trazado pasa además por Col des Saisies y Cormet de Roselend antes de afrontar la interminable ascensión hacia el Iseran.

Será uno de los días marcados en rojo para conocer las posibilidades reales de Cubillas.

📅 Miércoles 26 | Strambino-Ceresole Reale

Alrededor de 130 kilómetros | Llegada en alto en el Lago Serrù

Y no habrá tregua. El Tour terminará en territorio italiano con otra llegada de alta montaña en Lago Serrù, a 2.275 metros de altitud, en un escenario que ya acogió al Giro de Italia en 2019.

La carrera llegará prácticamente abierta hasta el último puerto.

⭐ Lorenzo Finn, el rival a batir

Si hay un nombre que aparece por encima del resto antes de la salida es el de Lorenzo Finn.

El italiano del Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies es el gran favorito. Ya terminó cuarto en el Tour del Porvenir del 2025 y este año se proclamó ganador del Giro d'Italia Next Gen, donde se impuso tanto en la llegada en alto de Monte Livata como en la contrarreloj final. Cubillas le conoce bien.

En aquel Giro Next Gen, Finn ganó la general por delante de Mateo Ramírez (segundo) y Henrique Bravo (tercero); mientras el castellonense terminó 10º y ganó el maillot de mejor joven. Todos ellos volverán a encontrarse ahora en Francia.

👀 Otros nombres que habrá que seguir

Mateo Ramírez (UAE Team Emirates)

Segundo del Giro Next Gen y segundo también en el Tour del Valle de Aosta. Es uno de los corredores llamados a estar delante cuando llegue la alta montaña.

Henrique Bravo (Soudal Quick-Step)

Tercero en el Giro Next Gen y señalado entre los grandes outsiders para discutir la carrera a Finn.

Matteo Vanhuffel (Picnic PostNL)

Otro escalador a tener muy en cuenta. Fue octavo en el Giro Next Gen y llega al Porvenir después de resultados destacados durante la temporada.

Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM) y Matisse Van Kerckhove (Visma) aparecen también entre los jóvenes con capacidad para dejar su sello, especialmente buscando etapas.

🔥 CUBILLAS, FRENTE A LOS MEJORES

19 años

10º en el Giro Next Gen

Mejor joven del Giro Next Gen

Dorsal 252 en el Tour del Porvenir

Debutará con el Movistar WorldTour en 2027

Del Giro Next Gen al «Tour de Francia de los jóvenes»

El salto deportivo de Javier Cubillas está siendo especialmente rápido. Movistar le incorporó a su estructura júnior en 2025, este año pasó al Movistar Team Academy y el próximo curso formará ya parte del conjunto WorldTour. Será el primer corredor que completa ese recorrido dentro de la nueva estructura formativa de la escuadra telefónica.

Antes tendrá una oportunidad difícilmente mejor para comprobar su nivel.

Finn, Ramírez y Bravo, los tres integrantes del podio del último Giro Next Gen, estarán de nuevo en la salida. También varias de las academias más poderosas del ciclismo mundial. Y en los últimos tres días esperan la cronoescalada de Flaine, el Col de l'Iseran y la llegada a más de 2.200 metros de Lago Serrù.

El Tour del Porvenir ha servido durante décadas para descubrir a quienes años después pelearían por las grandes vueltas.

Desde este jueves, Javier Cubillas tendrá su sitio en ese escaparate.