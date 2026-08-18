Los planes de futuro de uno de los deportistas más importantes en la historia de Castellón

Sergio García, uno de los mejores deportistas de la historia de Castellón, empieza a definir su futuro deportivo de cara al 2027. El golfista de Borriol tiene previsto recuperar su condición de miembro del DP World Tour la próxima temporada, un movimiento que vuelve a situarlo en el circuito europeo y que podría tener consecuencias sobre su continuidad en LIV Golf.

Según ha avanzado GolfMagic, Sergio García tiene decidido aceptar la membresía del DP World Tour en 2027. Para poder hacerlo deberá completar durante esta temporada el número mínimo de participaciones exigidas por el circuito.

El jugador castellonense tiene previsto disputar tres torneos más antes de que termine 2026: el European Masters, el Irish Open y el Open de España.

Estas participaciones elevarán a cinco sus apariciones en torneos del DP World Tour durante 2026, una cifra que le permitirá cumplir el requisito necesario para recuperar plenamente su condición de miembro la próxima temporada.

Sergio García mira al DP World Tour y a la Ryder Cup de 2027

El regreso de Sergio García al DP World Tour tiene además una lectura especialmente relevante pensando en uno de sus grandes objetivos deportivos. Recuperar la membresía del circuito europeo es un requisito imprescindible para poder optar a formar parte del equipo europeo de la Ryder Cup.

La próxima edición se disputará en 2027 en Adare Manor, Irlanda; así, el castellonense mantiene así abierta una posible vía para regresar a una competición estrechamente ligada a su trayectoria.

García es uno de los jugadores más destacados de la historia reciente del equipo europeo, por lo que sus movimientos durante los próximos meses estarán especialmente condicionados por la posibilidad de volver a entrar en los planes para la Ryder Cup.

La incógnita de LIV Golf en los planes de Sergio García para 2027

La decisión de recuperar la membresía europea plantea, sin embargo, otro interrogante: qué ocurrirá con el futuro de Sergio García en LIV Golf.

El DP World Tour estudia volver a aplicar desde 2027 multas y suspensiones a los miembros que participen en torneos de LIV Golf sin autorización, un escenario que podría dificultar la compatibilidad entre ambos circuitos.

Si finalmente se recuperan estas sanciones, Sergio García tendrá que afrontar una decisión importante sobre la configuración de su calendario y sus prioridades deportivas para la próxima temporada.

Jon Rahm (i) y Sergio García (d) podrían estar en la Ryder Cup 2027. / Agencias

A esa circunstancia se suma la incertidumbre que rodea actualmente a LIV Golf caral a 2027, con informaciones sobre posibles cambios en el número de torneos y en su estructura económica. También han surgido dudas sobre la continuidad de algunas de sus principales figuras, entre ellas Jon Rahm.

El futuro del circuito será, por tanto, uno de los factores que marcarán la decisión definitiva del castellonense.

European Masters, Irish Open y Open de España: tres torneos especiales

Antes de que llegue el 2027, Sergio García volverá a competir en tres escenarios con un importante significado en su carrera.

El castellonense conquistó el European Masters en 2005, mientras que en el Irish Open de 1999 consiguió su primera victoria en el entonces denominado European Tour.

También regresará al Open de España, una competición que figura igualmente en su palmarés.

Las tres citas permitirán al jugador de Borriol completar los requisitos necesarios para su regreso como miembro del circuito y servirán como antesala de un 2027 que puede resultar decisivo para el futuro de Sergio García, tanto por su relación con LIV Golf como por la posibilidad de volver a luchar por una plaza en la Ryder Cup.