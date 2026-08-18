Roberto García: “Graviteo demostrará que deporte y cultura son una combinación perfecta”

A Coruña se prepara para convertirse en punto de encuentro de los deportes urbanos con Graviteo A Coruña Xacobeo, una cita que reunirá a 500 deportistas nacionales e internacionales en algunos de los espacios más reconocibles de su fachada marítima. Roberto García, secretario xeral para o Deporte, destaca la capacidad del evento para proyectar Galicia, acercar estas disciplinas al público y generar ese “efecto espejo” que, asegura, provoca la alta competición entre los más jóvenes.

Impulsado por la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el Concello da Coruña, con el patrocinio de Estrella Galicia, Graviteo A Coruña Xacobeo aspira a consolidarse como una de las grandes citas de deportes urbanos y ocio del calendario gallego

Graviteo A Coruña Xacobeo aterriza en A Coruña para poner a la ciudad y a Galicia en el foco de los deportes urbanos. ¿Qué impacto prevé la Xunta que puede tener el evento en el aspecto social, deportivo y económico?

En la Xunta siempre hemos defendido que el deporte va mucho más allá de la competición. Este tipo de eventos siempre suponen un impulso importante, ya no solo para el deporte sino también para la economía y la vida social de las localidades donde se celebran. Citas como Graviteo lo demuestran.

La competición situará a A Coruña como un espacio abierto a la celebración de grandes eventos que aúnan deporte y cultura. ¿Es una oportunidad para afianzar la ciudad y Galicia como escenarios de primer nivel en este tipo de citas?

Sin duda. Galicia tiene una amplia experiencia en acoger y organizar grandes eventos deportivos y estoy convencido de que Graviteo volverá a demostrar que el deporte y la cultura son una combinación perfecta y que tanto A Coruña como Galicia son escenarios idóneos para competiciones de primer nivel.

¿Qué papel juegan la Xunta y la Secretaría Xeral para o Deporte en el desarrollo de Graviteo y qué supone para la institución colaborar con una cita de esta índole?

La Xunta mantiene un compromiso firme con la organización de grandes eventos deportivos en Galicia. Colaborar con una cita como Graviteo supone seguir apostando por un modelo que nos ayuda a promocionar Galicia al tiempo que se consolida como un referente en la celebración de grandes competiciones.

¿Es necesario un evento de este tipo para impulsar o consolidar la cultura del deporte urbano en el norte de Galicia?

El deporte urbano vive un gran momento en Galicia y cada vez cuenta con más practicantes y seguidores. Evidentemente un evento como Graviteo contribuirá a reforzar esa tendencia en el norte de la comunidad al darle visibilidad a estas disciplinas, acercarlas al público e inspirar a los más jóvenes.

Paseo Marina Parrote (A Coruña) GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña y Tranvías de A Coruña, la colaboración de La Real Federación Española de Gimnasia y La Federación Galega de Montañismo y el patrocinio de Estrella Galicia y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour. ¡Inscríbete!

¿Cómo ve la posición del deporte y los deportistas gallegos en estos deportes urbanos que forman parte de Graviteo?

—El crecimiento que están experimentando los deportes urbanos en Galicia, tanto en la base como en la competición, está dando sus frutos. Además, nuestros deportistas siempre responden cuando compiten en casa por lo que estoy seguro de que afrontarán Graviteo con la máxima ilusión y ofrecerán un gran espectáculo.

Graviteo se celebrará en zonas del puerto, la Marina y la explanada de O Parrote. ¿Qué importancia tiene el protagonismo del paisaje y del mar en la competición, en una ciudad tan vinculada a la costa como A Coruña?

El escenario es inmejorable. Estamos hablando de algunos de los espacios más emblemáticos de la fachada marítima de A Coruña, una ciudad que vive por y para el mar. Ese entorno hace que la cita tenga un atractivo especial.

Participarán 500 deportistas nacionales e internacionales de primer nivel, incluidos algunos coruñeses. ¿Puede Graviteo suponer un impulso al deporte urbano en A Coruña, especialmente entre los más jóvenes y la base?

Sí. Y para nosotros es muy relevante ese impulso, siempre hablamos del efecto espejo que genera la alta competición sobre el deporte de base. Ver competir a los mejores deportistas inspira a muchos niños, niñas y jóvenes a iniciarse en estas disciplinas o a seguir practicándolas.

Graviteo se celebra en el corazón de la ciudad de A Coruña, pero atraerá a aficionados de otros puntos de Galicia y de España. ¿Qué respuesta aguarda del público general?

Estoy convencido de que la respuesta del público será magnífica. Graviteo reúne todos los ingredientes para atraer a miles de personas: un formato muy atractivo, deportistas de primer nivel y un escenario excepcional. Nuestra experiencia con este tipo de eventos nos hace ser optimistas y creo que volveremos a ver una gran afluencia de público durante todo el fin de semana.