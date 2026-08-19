Dos hermanos de Burriana conquistan el Mundial de obstáculos con una plata y un bronce

Burriana vuelve a tener representación en un podio internacional. Los hermanos Joel Lázaro Alarcón y Noemí Lázaro Alarcón regresan de Irlanda con dos medallas en el equipaje tras su brillante participación en el OCR World Championships Ireland 2026, el Campeonato del Mundo de Carreras de Obstáculos celebrado este mes de agosto en Limerick.

Joel logró la medalla de plata y el subcampeonato mundial en la categoría de 20 a 24 años, mientras que Noemí completó el éxito familiar con un bronce entre las participantes de 25 a 29 años. Dos resultados que sitúan nuevamente a estos deportistas de la Plana Baixa entre los especialistas internacionales de una modalidad que combina carrera, fuerza, resistencia, agilidad y técnica.

El Mundial se celebró del 6 al 9 de agosto en Limerick Racecourse, escenario elegido para una competición con pruebas desde los explosivos 100 y 400 metros hasta las modalidades Short y Standard y los relevos por equipos.

Joel Lázaro Alarcón logró la medalla de plata en el Mundial de Carreras de Obstáculos en Irlanda. / Mediterráneo

Diez kilómetros plagados de obstáculos

Los dos burrianenses quedaron 4º ambos en la Short (de 3k), centrando su participación en la Standard, una exigente carrera de aproximadamente 10 kilómetros y cerca de 45 obstáculos, donde Joel fue plata y Noemí, bronce. A lo largo del recorrido tuvieron que afrontar elementos de suspensión, pruebas de fuerza, levantamiento y transporte de ruedas de camión y diferentes desafíos de equilibrio y agilidad.

Un tipo de competición en la que no basta con correr rápido. Cada fallo en un obstáculo puede condicionar el resultado y obliga a combinar una elevada capacidad aeróbica con fuerza de agarre, potencia, coordinación y concentración.

Noemí Lázaro Alarcón, medalla de bronce en el Mundial de Carreras de Obstáculos 2026 en Irlanda. / Mediterráneo

Las medallas de Irlanda tampoco llegan de forma aislada. Joel afrontaba ya su cuarto Campeonato del Mundo, mientras que para Noemí era el tercero. Ambos aterrizaron en Limerick después de un destacado Campeonato de Europa en Irún. Joel se proclamó allí campeón continental de su categoría y Noemí consiguió subir al tercer cajón del podio en la prueba larga.

El apoyo necesario para competir fuera de España

Detrás de las medallas hay también un importante esfuerzo económico. Los desplazamientos, alojamientos y gastos derivados de competir internacionalmente obligan a los hermanos Lázaro a buscar apoyos privados para poder mantener un calendario deportivo de máximo nivel.

En Irlanda volvieron a contar con el respaldo de la firma castellonense IRIER, encargada de diseñar y confeccionar la camiseta con la que muestran a las empresas que colaboran con su proyecto deportivo.

Los hermanos Joel Lázaro Alarcón y Noemí Lázaro Alarcón, plata y bronce respectivamente en el Mundial de Carreras de Obstáculos 2026 en Irlanda. / Mediterráneo

Joel y Noemí agradecen especialmente el apoyo de Epic Center, Citriber, Atec, Sanycces, Herraca, Ele de Lola, La Subasta, Ca la Rosa, Cati, Ingenio, Virgilio, Renova Ventanas, Pizzería Pinocho, Quin Café, Montajes Castellón, Maxtile, La Extremeña Pollería, Pirelec y Esencia Running.

«Los sueños se persiguen con esfuerzo, pero también con el respaldo de quienes confían en ti», resumen los dos deportistas castellonenses. Una ayuda que les permite continuar viajando, compitiendo y llevando el nombre de Burriana y Castellón hasta los podios de los grandes campeonatos internacionales de carreras de obstáculos.