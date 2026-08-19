El Memorial Carla Irún crece con grandes referentes... y contará con la presencia del Barça femenino

El Memorial Carla Irún cuenta los días para su celebración. El próximo sábado 22 de agosto, el Campo de Fútbol Municipal Torre de San Vicente de Benicàssim acogerá cinco encuentros de fútbol de 45 minutos con 15 minutos de diferencia entre ellos en los que se enfrentarán Barcelona C, Villarreal, Castellón, Valencia y Levante.

La filosofía será la misma

El torneo seguirá manteniendo la esencia con la que nació: honrar la memoria de Carla Irún Molina, promocionar el fútbol femenino y convertir el deporte en una herramienta de solidaridad y apoyo a la investigación de enfermedades ultrarraras.

Además, la cita volverá a destinar su recaudación a la investigación de la Deficiencia de Adenilosuccinato Liasa (ADSL), una enfermedad genética ultrarrara cuya investigación en terapia génica cuenta con el trabajo de equipos de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Hospital Vall d’Hebron, además del impulso de distintas iniciativas de micromecenazgo. El carácter solidario constituye, por tanto, uno de los pilares fundamentales de un Memorial que quiere seguir creciendo.

Cartel de la actividad / Más Cultura Castellón

Al mismo tiempo, el torneo continúa consolidándose como una plataforma para dar protagonismo al fútbol femenino, ofreciendo un escenario competitivo de nivel y contribuyendo a generar nuevas oportunidades y referentes para las jóvenes futbolistas. La presencia de cinco clubes de reconocido prestigio permitirá, además, disfrutar de una jornada atractiva para los aficionados y comprobar sobre el césped el talento de algunas de las jugadoras llamadas a protagonizar el futuro del fútbol femenino.

La combinación de deporte, memoria y solidaridad volverá así a marcar una edición en la que el resultado deportivo quedará en un segundo plano frente al principal objetivo del Memorial: mantener vivo el recuerdo de Carla Irún y sumar esfuerzos en favor de la investigación.