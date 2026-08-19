Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenciones chiringuito GrauGanadero incendio la VallRoban a Pepe ReinaGaiatas madrina infantilRestricciones por la ola de calor
instagramlinkedin

Vela

Muere José Cusí, el gran amigo de Juan Carlos I ligado durante décadas a Mallorca y ganador histórico de la Copa del Rey

El regatista catalán, armador del Bribón durante tres décadas, venció en seis ocasiones la regata más prestigiosa del Mediterráneo, cinco de ellas con el padre de Felipe VI

Las imágenes de Josep Cusí junto al rey Juan Carlos I en Mallorca

Las imágenes de Josep Cusí junto al rey Juan Carlos I en Mallorca

Ver galería

El rey Juan Carlos I con José Cusí en el Club Náutico de Palma durante el Trofeo Princesa Sofía en 1998 / B.RAMON

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sebastià Adrover

Palma

El nombre de José Cusí Ferret, empresario y navegante barcelonés fallecido este miércoles, está ligado a Mallorca y a la Copa del Rey de vela desde su primera edición en 1982. Conocido como creador de la saga de veleros 'Bribón' que patroneó el rey Juan Carlos I y por ser uno de los amigos más íntimos del monarca, al que conoció a principios de la década de los años 70, ha fallecido este miércoles a la edad de 92 años en Barcelona.

Su muerte ha llenado de tristeza al mundo de la náutica mallorquina ya que fue un habitual durante más de tres décadas en la regata más prestigiosa del Mediterráneo. De hecho, su presencia en el Real Club Náutico de Palma era habitual antes, durante y después de una competición que ganó en la friolera de seis ocasiones (1984, 1985, 1993, 1994, 2000 y 2011). Porque Cusí fue mucho más que el guardián de los secretos del actual padre de Felipe VI y persona clave en la gran relación de la Familia Real con el mar.

Noticias relacionadas

Es indudable que su figura de gran armador también le dio prestigio. El deportista, que sufrió un ictus en noviembre de 2021 que le dejó con problemas de movilidad y en un estado de salud muy debilitado, venció en cinco de las seis ocasiones acompañado por Juan Carlos I como patrón en el Bribón, uno de los barcos más laureados de la historia de la Copa del Rey, junto a los proyectos de Pedro Campos, que lo ganó en diez, y Javier Banderas, en nueve. De hecho, la saga de la embarcación se retiró del circuito oficial en 2011 con un gran triunfo que pondría fin a 38 años de historia del equipo. Fue el broche de oro perfecto a una trayectoria sensacional en su querida Bahía de Palma.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Al menos seis detenidos en una reyerta en un conocido chiringuito en la playa de Castelló
  2. La reproducción del incendio en la Serra d'Espadà, controlado
  3. Porcelanosa proyecta una mina de arcilla entre Teruel y Castellón para reducir su dependencia exterior
  4. La respuesta de la federación de caza a la petición de los ecologistas de una moratoria a la caza en la Serra d'Espadà tras el incendio: 'Una muestra más de ignorancia
  5. Unos ladrones roban en el 'maset' de Pepe Reina en Vila-real
  6. Aemet sitúa el final de la ola de calor en Castellón: brusca bajada de las temperaturas y ¿lluvia?
  7. El Villarreal acelera por el fichaje de un mediocentro: una última pieza para la Champions
  8. Europa compra más naranjas de fuera que nunca y castiga al campo de Castellón

Una persecución con tiros por un ajuste de cuentas acaba con un detenido en València

Una persecución con tiros por un ajuste de cuentas acaba con un detenido en València

Antes de Marvel Lobezno: Estos cinco grandes juegos ya nos enseñaron a sacar las garras

Antes de Marvel Lobezno: Estos cinco grandes juegos ya nos enseñaron a sacar las garras

Nostalgia electrónica en Burriana: el Remember Fest inaugurará las Fiestas de la Misericordia 2026

Nostalgia electrónica en Burriana: el Remember Fest inaugurará las Fiestas de la Misericordia 2026

Juanjo Nieto habla claro sobre el objetivo del Castellón: "He venido aquí a ascender. Es mi sueño"

Juanjo Nieto habla claro sobre el objetivo del Castellón: "He venido aquí a ascender. Es mi sueño"

La Generalitat intensifica la vigilancia sobre la posidonia y reduce el impacto de las embarcaciones

La Generalitat intensifica la vigilancia sobre la posidonia y reduce el impacto de las embarcaciones

Así es el nuevo crucero de lujo que llega a Castellón: 10 restaurantes, spa y 650 americanos y australianos a bordo

Así es el nuevo crucero de lujo que llega a Castellón: 10 restaurantes, spa y 650 americanos y australianos a bordo

Segorbe recupera dos cisternas históricas del Fuerte de la Estrella

Segorbe recupera dos cisternas históricas del Fuerte de la Estrella

La Diputación de Castellón dinamiza la programación cultural de 103 municipios en verano con parques infantiles

La Diputación de Castellón dinamiza la programación cultural de 103 municipios en verano con parques infantiles
Tracking Pixel Contents